Rimini, rapina un negozio poi fugge minacciando i poliziotti con una bottiglia rotta

Momenti di tensione domenica 31 agosto in un negozio di alimentari di Rimini, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria.

Intorno alle 9.45, le Volanti della Questura sono intervenute dopo la segnalazione di un dipendente che aveva notato un uomo molesto prelevare alcune bottiglie di vino senza pagarle. Grazie alla descrizione fornita, gli agenti hanno rintracciato il sospetto poco distante dal negozio.

Alla vista della Polizia, l’uomo ha ignorato gli inviti a fermarsi e ha impugnato una delle bottiglie sollevandola sopra la testa in atteggiamento minaccioso, come se volesse colpire gli agenti. Nonostante la resistenza e i tentativi di divincolarsi, i due poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in Questura per gli accertamenti di rito.

Vista la sua pericolosità sociale e l’abitualità nella commissione di reati contro il patrimonio e la persona, l’uomo è stato tratto in arresto in attesa dell’udienza di convalida, prevista per la giornata odierna.