Rimini. Ragazza di 20 anni in gravi condizioni dopo incidente in via Vecchia Emilia

Una ragazza di 20 anni si trova in condizioni critiche dopo un incidente avvenuto oggi lungo via Vecchia Emilia. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 18, un furgone Fiat Scudo avrebbe sorpassato un ciclomotore su cui viaggiava la giovane, per poi compiere una svolta a destra verso una strada laterale. L’ipotesi principale è che il conducente del furgone non si sia accorto della presenza del mezzo a due ruote, provocando un impatto violento.

L’urto ha fatto schiantare la ragazza contro il muro di un’abitazione, lasciandola priva di sensi sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e un elisoccorso proveniente da Ravenna. La giovane, che si trovava in stato di incoscienza, è stata immediatamente stabilizzata dai sanitari e trasferita in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova in rianimazione.

Le autorità stanno conducendo approfondite indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulle condizioni di salute della ragazza.