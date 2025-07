Rimini protagonista della copertina del nuovo numero di Archeo

L’immagine di copertina e uno speciale di 16 pagine: così la città di Rimini diventa protagonista del nuovo numero della rivista Archeo, la principale pubblicazione italiana specializzata in archeologia, storia antica e beni culturali.

Un lungo servizio speciale dedicato all’antica Ariminum e al patrimonio archeologico e artistico riminese, con particolare focus su Rimini Caput Viarum e sul restauro e la musealizzazione della Domus del Chirurgo e del complesso archeologico di Piazza Ferrari, simboli di una nuova stagione di valorizzazione dei beni culturali cittadini.

Il servizio giornalistico, curato da esperti del settore, accompagna i lettori in un viaggio attraverso le diverse epoche storiche che hanno caratterizzato Rimini: dall’età romana all’alto medioevo, fino al Quattrocento. Un percorso che riporta l’attenzione sui magnifici monumenti di epoca romana e fa scoprire un patrimonio inedito di tesori d’arte di varie epoche.

Lo speciale ripercorre l’assetto urbano dell’antica Rimini con un dettagliato racconto dell’impianto stradale che collegava alcune fra le più importanti strade dell’Italia antica, fino al processo di monumentalizzazione della città. Un approccio scientifico ma accessibile che invita alla visita e alla scoperta del ricco patrimonio culturale riminese.

Spazio anche al profondo intervento di rigenerazione espositiva che coinvolge oltre un quarto del percorso del Museo della città con il nuovo allestimento della sezione dall’Alto Medioevo al Quattrocento che rende la visita di questa porzione del Museo un’esperienza più moderna e coinvolgente per guardare con occhi diversi alcune opere come il sarcofago del duca Martino e del figlio Agnello (III e VIII-IX secolo) già in Santa Colomba, o il Pluteo con croci del VI secolo, proveniente dalla chiesa dei Santi Andrea, Donato e Giustina, ricomposto per l’occasione dopo le distruzioni belliche.

La pubblicazione su Archeo rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro di valorizzazione e promozione culturale portato avanti dall’Amministrazione comunale, che vede così ancora una volta riconosciuta a livello nazionale l’eccellenza del proprio patrimonio archeologico e artistico.

Comune di Rimini