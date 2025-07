Rimini, Poste Italiane cerca nuovi portalettere: candidature aperte fino al 16 luglio

Poste Italiane ha avviato nuove selezioni anche in provincia di Rimini per l’assunzione di portalettere con contratto a tempo determinato, che si occuperanno del recapito postale – pacchi, lettere, buste, raccomandate – nell’area territoriale di competenza.

Chi è interessato alla posizione può candidarsi entro mercoledì 16 luglio attraverso il sito ufficiale posteitaliane.it, accedendo alla sezione “Carriere” e poi a “Posizioni Aperte”, dove sono disponibili tutte le informazioni e i requisiti richiesti. In fase di candidatura sarà possibile selezionare l’area territoriale di preferenza.

Tra i requisiti richiesti, Poste Italiane indica il possesso di un diploma di scuola media superiore o di una laurea (anche triennale), oltre alla patente di guida in corso di validità, necessaria per la conduzione dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche pregresse.

«Il patrimonio di competenze ed esperienze che ognuno porta con sé è per Poste Italiane un valore chiave» – si legge nel comunicato.

Poste Italiane sottolinea come la propria capillarità sul territorio rappresenti un elemento strategico fondamentale e ribadisce il proprio impegno verso temi cruciali come la sostenibilità, l’innovazione digitale e la coesione nazionale.

Scadenza candidature: mercoledì 16 luglio 2025

Dove candidarsi: www.posteitaliane.it ? sezione Carriere > Posizioni Aperte

Zona interessata: provincia di Rimini

Contratto: tempo determinato

Requisiti principali: diploma o laurea, patente di guida valida