Rimini, porte aperte sull’arte e la cultura nel centro storico ogni mercoledì e venerdì sera

Rimini propone un’estate ricca di eventi serali con musei aperti fino alle 23, shopping, mercatini, mostre, visite guidate e iniziative culturali. Ogni mercoledì sera prende il via la “Rimini Shopping Night”, mentre il venerdì sera si animano i mercatini e le proposte culturali nel cuore storico della città.

Mercoledì sera: Shopping Night e Musei aperti

Ogni mercoledì i negozi del centro storico rimangono aperti fino a tardi, accompagnando lo shopping con momenti di musica, arte e gastronomia. I Musei Comunali prolungano l’orario di apertura dalle 21 alle 23, offrendo visite alle mostre temporanee e laboratori per bambini. Mercoledì 30 luglio, ad esempio, il Lapidario del Museo della Città “Luigi Tonini” ospita “Pane, Burro e Burattini”, un festival di figura e animazione dedicato alle famiglie, ad ingresso gratuito.

Per i più piccoli, in Piazza Cavour, “I Ricordi in Soffitta” propone bancarelle con giocattoli e oggetti d’infanzia da esporre e scambiare. Sempre in Piazza Tre Martiri, “Artigiani al Centro By Night” presenta creazioni artigianali e di design, mentre al Mercato Coperto si tiene l’ottava edizione de “La Magnèda”, con piatti preparati con prodotti freschi locali. Gli amanti del cinema possono invece partecipare alla proiezione del film “L’orchestra stonata” presso la Corte degli Agostiniani o al Silent Book Party “Tondelliana” nel Cortile della Biblioteca Gambalunga.

Venerdì sera: mercatini e cultura

Il venerdì il centro storico si anima con i tradizionali mercatini serali in Piazza Cavour, ricchi di oggetti d’antiquariato, vintage, artigianato artistico e collezionismo. Anche i Musei Comunali rimangono aperti fino alle 23. Venerdì 1 agosto la Corte della Biblioteca Gambalunga ospita “Voci allo specchio”, un evento poetico con Mia Lecomte che traduce poesie dell’artista italo-brasiliana Marina Colasanti.

Visite guidate e percorsi culturali

Tra le visite guidate più interessanti, ogni mercoledì sera si può visitare il Fellini Museum a Castel Sismondo, con un percorso multimediale dedicato ai film di Federico Fellini. L’appuntamento “InsoliTouRimini” propone tour teatrali nei quartieri meno conosciuti, mentre “Piazza sull’Acqua” permette di ammirare il Ponte di Tiberio dal basso a bordo di un’imbarcazione.

I City Tour “Le Meraviglie di Rimini”, attivi giovedì, venerdì e sabato, raccontano la storia della città dall’epoca romana al Novecento, con tappe a monumenti come l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano e il Teatro Galli. Venerdì sera si organizzano inoltre visite alla Domus del Chirurgo, celebre sito archeologico con l’eccezionale strumentario chirurgico romano.

Il 3 agosto il Teatro Amintore Galli apre le porte per visite guidate nel suo splendido edificio ottocentesco. E per gli appassionati di storia marinara, ogni lunedì mattina VisitRimini offre una visita del centro storico con mini-crociera lungo la costa, mentre il Museo E’Scaion di Viserbella propone aperture serali con visite guidate dedicate alla pesca e alle conchiglie.

Mostre e iniziative artistiche

Nell’ambito della rassegna “La Terrazza della Dolce Vita”, mercoledì 30 luglio al Grand Hotel si inaugura la mostra “Alberto Sordi, maschera di un Vitellone”, con fotografie, cimeli e documenti della Casa Museo Alberto Sordi. L’esposizione resterà aperta fino al 28 agosto, con ingresso libero.

Al Palazzo del Fulgor è visitabile fino al 24 agosto “EuropaCinema 1984/1987”, dedicata ai primi anni del festival cinematografico riminese. Proseguono inoltre le mostre del Cartoon Club, con esposizioni sul mondo del fumetto e dell’animazione, tra cui “Di sogni e di segni: Fellini e Manara” al Museo della Città e “Superman – L’uomo del domani” a Castel Sismondo. All’Augeo Art Space si può visitare la personale “Simona Bursi – Echi di un Mondo Immaginario”.