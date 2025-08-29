Rimini, persecuzioni e minacce in residence: 55enne arrestato per tentata truffa assicurativa

È stato arrestato a Rimini un uomo di 55 anni accusato di aver perseguitato la titolare del residence in cui viveva, nell’intento di realizzare una truffa assicurativa. L’indagato avrebbe cercato di farsi investire dall’esercente per riscuotere il premio della polizza, arrivando a minacciare la donna di morte e a disturbare altri clienti della struttura.

Le indagini dei carabinieri di Rimini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, hanno documentato una vera e propria escalation di atti persecutori. L’apice si è raggiunto all’inizio di agosto, quando il 55enne, armato di coltello da pesce, ha intimorito alcuni clienti e, al rientro della titolare, l’ha minacciata di morte.

Su disposizione del gip del Tribunale di Rimini, Lucio Ardigò, l’uomo è stato posto in custodia cautelare in carcere, dove si trova attualmente, difeso dall’avvocato Michele Di Viesti. Le autorità continuano a monitorare la situazione per tutelare la vittima e gli ospiti della struttura.