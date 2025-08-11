Rimini, panico tra Marina Centro e Miramare: 60enne scatena caos con due incidenti. Poi minaccia automobilista col machete

Serata di tensione quella di venerdì 8 agosto nella zona turistica di Rimini, tra Marina Centro e Miramare, dove un 60enne ha seminato il panico provocando due incidenti stradali e minacciando i presenti con un machete.

Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato in viale Vespucci, quando l’uomo, alla guida della propria auto, ha urtato un veicolo in sosta. Il proprietario, accortosi del danno, ha chiesto di constatarlo insieme. In un primo momento il confronto è apparso civile, ma presto il tono si è inasprito e, stando alle testimonianze, il 60enne avrebbe estratto un machete, puntandolo verso l’altro automobilista. Subito dopo si è rimesso alla guida, dirigendosi verso sud.

Poco dopo, giunto all’altezza di Miramare, il conducente si è scontrato con uno scooter. Anche in questo caso non si è fermato, continuando la fuga. Nel frattempo, Polizia Locale e Polizia di Stato avevano avviato le ricerche. L’auto, con evidenti danni sulla carrozzeria, è stata individuata in una via laterale di viale Regina Margherita. Il 60enne si era nascosto poco distante, nel tentativo di non essere trovato, ma è stato individuato e bloccato dagli agenti.

Una volta identificato, per lui è scattata la denuncia per minacce aggravate e porto di oggetti atti a offendere, oltre alle sanzioni per le infrazioni al codice della strada. Il machete è stato sequestrato.