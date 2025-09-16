Rimini ospita l’11ª edizione di “Pugs on the Beach”: raduno nazionale dei fan dei carlini. Appuntamento dal 19 al 21 settembre

Rimini si prepara ad accogliere, dal 19 al 21 settembre 2025, l’undicesima edizione di “Pugs on the Beach”, il più grande appuntamento in Italia dedicato agli amanti dei carlini. Organizzato da Simona Trecordi, pet content creator e fondatrice del brand Pimp My Pug, l’evento si svolgerà presso l’Hotel Principe for Pet Lovers, situato in viale Regina Elena 197.

L’evento, che si svolge ormai da oltre un decennio, attira partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dalla Svizzera, con oltre 150 iscritti e più di 100 carlini attesi. Rispetto all’edizione precedente, si prevede un aumento del 20% nelle presenze, segno di un crescente interesse verso questa iniziativa.

L’ingresso è gratuito per chi soggiorna in hotel, mentre per i partecipanti esterni il costo di accesso parte da 15 euro. Sono ammessi anche cani di piccola taglia, purché siano socievoli e fratellini dei carlini partecipanti.

Il programma prevede una serie di attività, tra cui sfilate con premi per i più anziani, i più giovani e quelli arrivati da più lontano, giochi sulla spiaggia, una gita sulla ruota panoramica e le Para-Olimpiadi del Carlino, con corse sui passeggini. Il raduno si distingue anche per il suo lato solidale, con una lotteria benefica a favore di Leon’s Pug Rescue Salvacarlino, associazione impegnata nel salvataggio e nell’adozione dei carlini in difficoltà.

“Pugs on the Beach” rappresenta un momento di incontro e condivisione tra appassionati, consolidando il suo ruolo come evento di riferimento per la cultura pet-friendly in Italia.