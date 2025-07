Rimini. Oltre 15 milioni di investimenti finanziati: risorse per la nuova piazza Marvelli, il potenziamento della rete di illuminazione pubblica, la riqualificazione urbana nei quartieri, interventi diffusi su strade e parcheggi

E’ di oltre 15 milioni di euro la quota di investimenti inserita nell’assestamento al bilancio 2025 che ha ricevuto parere favorevole questa mattina dalla V Commissione consigliare. Una manovra che attraverso l’applicazione di una quota dell’avanzo libero permetterà di sostenere la realizzazione di un programma di opere diffuse sul territorio, che comprende sia i grandi interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana, sia lavori puntuali e di manutenzione nei quartieri.

Tra i principali interventi che trovano copertura nella manovra, l’investimento di 4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria sulla rete di impianti di pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale, allo scopo di garantire migliori consumi, efficienza e innovazione; la realizzazione della piazza che nascerà sopra il parcheggio interrato di piazza Marvelli, un’importante opera di trasformazione urbana nel cuore della marina riminese, per un valore di 4,5 milioni di euro, con avvio dei lavori previsto per l’autunno 2026.

Trovano finanziamento nella manovra anche gli investimenti funzionali al completamento dei progetti previsti dalla strategia Atuss: il boulevard blu urbano, con la riqualificazione urbana e ambientale del collegamento tra il Ponte di Tiberio e il Ponte della Resistenza (1,5 milioni), il parco del mare San Giuliano (800mila euro) e le infrastrutture verdi del lungomare di San Giuliano – percorsi ciclo-pedonali, sistemi dunali a protezione dell’ingressione marina, spazi pubblici ad uso sportivo e ludico, sistemi di accessibilità per persone disabili – per 700mila euro.

Altri 500 mila euro saranno invece investiti per la realizzazione di interventi diffusi come la sistemazione di percorsi pedonali, strade e piazze, riqualificazione di relativo arredo urbano. Tra gli interventi: la sistemazione dei camminamenti di via del Lupo, la riqualificazione di Via Dogana, la manutenzione straordinaria di aree pubbliche del complesso Leon Battista Alberti, il Borgo dei Ciliegi e la riqualificazione della piazza davanti alla stazione ferroviaria di Viserba.

Sul fronte dell’edilizia scolastica, finanziata la spesa per gli arredi dei tre nuovi asili in corso di realizzazione attraverso le risorse Pnrr (375mila euro) e per l’adeguamento funzionale della scuola elementare De Amicis (150 mila euro) al fine di ospitare per un anno scolastico due sezioni di alunni della Scuola dell’infanzia “Il Volo” che dalle prossime settimane sarà oggetto di adeguamento strutturale (250 mila euro) con termine dei lavori previsto per settembre 2026. Risorse anche per la manutenzione e sostituzione di impianti alla Scuola primaria Casti.

Circa 292mila euro saranno invece destinati alla prosecuzione del percorso che di insediamento dei “Nodi Territoriali della Salute”, con l’apertura di ulteriori quattro sedi in immobili di proprietà comunale in Via Pintor, via Giuliano da Rimini, via Mazzini (Viserba) e Piazza Guevara (Santa Giustina).

Tra gli altri interventi finanziati: l’allargamento di via Proteo fino all’intersezione da via Domeniconi e via Zambianchi tra Viserbella e Torre Pedrera, la realizzazione di un parcheggio a servizio dei residenti a San Salvatore, l’acquisizione di un’area destinata a parcheggio villaggio san martino, la manutenzione dell’impianto di climatizzazione dell’Rsa Le Grazie, l’ampliamento della capienza del Palasport Flaminio.

Per la riqualificazione degli spazi culturali, finanziata l’acquisizione delle attrezzature e degli allestimenti per l’ex Chiesa di S. Maria ad Nives, luogo destinato a diventare urban center e sala per la cittadinanza), la manutenzione straordinaria Domus del chirurgo, in accordo con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,il restauro delle mura storiche lungo la Via Circonvallazione Occidentale, Via Bastioni Orientali e Via Bastioni Settentrionali.

Inserito nell’assestamento tra le spese autofinanziate anche il rifacimento degli asfalti nella zona di Sant’Aquilina e Covignano per 1,2 milioni di euro, attraverso i fondi straordinari assegnati dopo l’alluvione del 2023.

“Da questa manovra emerge come, pur in un contesto generale tutt’altro che roseo, il nostro bilancio riesca ancora a mantenere fede ai propri obiettivi, garantendo equilibrio nonostante i tagli ai trasferimenti dal governo centrale e le costanti incertezze” sottolinea l’assessore al Bilancio Juri Magrini. “Oggi siamo oggi in grado di poter mettere in campo investimenti sia di portata strategica per lo sviluppo economico e sociale della città, sia capaci di dare risposte puntuali alle esigenze dei cittadini e dei quartieri – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – dalle grandi trasformazioni urbane alla manutenzione di strade, piazze e parcheggi, in una visione complessiva di città”.

Parere favorevole dalla Commissione anche al debito fuori bilancio, inserito nell’assestamento, che fa riferimento alla sentenza con la quale la Cassazione, ribaltando i primi due gradi di giudizio, ha dato ragione al Ministero dell’Interno nella causa contro l’Amministrazione Comunale relativo al riconoscimento da parte del Governo del contributo spettante a partire dal 2001 per compensare il minor gettito derivante dall’Ici non versata a seguito delle revisioni delle rendite catastali. Una differenza di gettito che dal 2009 non è stata più riconosciuta nello stesso modo al Comune, con un ammanco di oltre 1,8 milioni di euro per l’Amministrazione, che ha dunque presentato ricorso: dopo i primi due gradi di giudizio favorevoli al Comune, con riconoscimento del trasferimento erariale mancante, la Cassazione ha ribaltato le sentenze, con l’Amministrazione chiamata a riversare la somma, accantonata in via prudenziale nel fondo apposito e che dunque non va ad interferire con gli equilibri del bilancio.

