    • Rimini, oggi alle ore 15 l’ultimo saluto a Vittorio Chiari nella Chiesa della Riconciliazione. Era il “padre” dei grandi store Expert

    oggi, martedì 2 settembre, alle 15, funerali a Rimini di Vittorio Chiari, 91 anni: dagli esordi a Novafeltria ai grandi store Expert. Dopo la cerimonia, trasferimento al cimitero di Secchiano.

    Slug: rimini-funerali-vittorio-chiari-expert

    Domani, martedì 2 settembre, alle 15, la Chiesa della Riconciliazione in via della Fiera ospiterà i funerali di Vittorio Chiari, 91 anni.

    Storico imprenditore dell’elettronica e degli elettrodomestici, dal primo negozio nella sua Novafeltria è arrivato ai grandi store Expert di Rimini, punto di riferimento per generazioni di riminesi.

    Si è spento venerdì scorso. Al termine della cerimonia è previsto il trasferimento al cimitero di Secchiano.

    •