Rimini, Marina Centro. Blitz della Polizia Locale in borghese: quattro denunce per il gioco-truffa delle tre campanelle

Prosegue il contrasto al gioco truffaldino delle tre campanelle nella zona di Marina Centro, dove ieri sera, lunedì 4 agosto, la Polizia Locale ha denunciato a piede libero quattro presunti organizzatori sorpresi in flagrante mentre gestivano una postazione abusiva. L’operazione è stata condotta da una pattuglia in borghese della squadra giudiziaria, che si è mossa tra i Viali delle Regine utilizzando biciclette per passare inosservata.

Intorno alle ore 21, gli agenti si sono imbattuti in un gruppo intento a proporre il noto gioco d’azzardo, collaudata tecnica di raggiro ai danni dei passanti. I quattro uomini fermati – tre dei quali già noti per precedenti specifici – sono stati colti di sorpresa dall’intervento improvviso dei vigili, che si sono avvicinati senza destare sospetti.

Secondo quanto accertato, tre complici fingevano di partecipare al gioco, simulando puntate e vincite per attirare nuove vittime, mentre una quinta persona, anch’essa finta giocatrice, è riuscita a dileguarsi tra la folla prima di essere identificata.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 240 euro presenti sul tavolino utilizzato per la truffa. I quattro sono stati accompagnati al Comando per l’identificazione e successivamente denunciati a piede libero per “gioco d’azzardo in concorso”, come previsto dagli articoli 718 e 110 del Codice Penale.

La Polizia Locale ricorda che il cosiddetto “gioco delle tre campanelle” è una truffa vera e propria e invita cittadini e turisti a non farsi coinvolgere. Le indagini proseguono per identificare anche gli altri membri del gruppo. Si ricorda che, nei confronti degli indagati, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.