Rimini, manutenzione straordinaria al Metromare: dal 22 al 26 settembre stop alle corse notturne

Settimana di lavori in vista per il Metromare: da lunedì 22 a venerdì 26 settembre il servizio sarà interessato da un intervento di manutenzione straordinaria che imporrà lo stop alle corse notturne tra le ore 20.00 e le 5.00 del mattino successivo.

Come spiegano gli organizzatori dell’intervento, “saranno sostituiti pozzetti di ispezione, arredi danneggiati, saranno controllate e ripristinate le recinzioni nelle parti ammalorate o danneggiate”.

Nei cinque giorni di lavori, gli ultimi collegamenti serali del Metromare saranno dunque garantiti con due ultime corse: alle 19.30 da Rimini Station (arrivo a Riccione Station alle 20.04) e alle 19.41 da Riccione Station (arrivo a Rimini Station alle 20.04).

Per ovviare alla sospensione, la mobilità lungo la direttrice Rimini-Riccione sarà comunque garantita grazie alle corse straordinarie della Linea 11:

da Rimini FS verso Riccione Curiel con 9 corse a partire dalle 19.50 fino alle 00.10;

con 9 corse a partire dalle 19.50 fino alle 00.10; da Riccione Curiel verso Rimini con altre 9 corse a partire dalle 20.05 fino alle 00.10.

Un sacrificio momentaneo, insomma, che consentirà di migliorare sicurezza e qualità del servizio: qualche ora senza Metromare, in cambio di un’infrastruttura più curata e affidabile per tutti i pendolari e i turisti.