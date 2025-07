Rimini, lo Chef Luca Racis e la Sommelier AIS Simona Saragoni protagonisti in tre importanti eventi nazionali e internazionali

Lo Chef Luca Racis e la Sommelier professionista AIS Simona Saragoni si preparano a rappresentare la cucina d’autore riminese in tre appuntamenti di grande rilievo, tra luglio e settembre. Si parte domani, venerdì 11 luglio, a Portico di Romagna, per poi proseguire il 31 agosto a Galeata e concludere il 14 settembre nella suggestiva cornice di Villa Spalletti Trivelli a Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia) in occasione di BITE 2025.

Recentemente, Luca e Simona hanno vissuto un’esperienza unica presso il ristorante Piazza Duomo di Alba (Cuneo), uno dei migliori al mondo (32° in classifica), dove sono stati ospiti in cucina e in sala sotto la guida del Restaurant Director Davide Franco. “Un’esperienza esaltante e arricchente”, raccontano, che ha permesso loro di immergersi nel cuore pulsante della ristorazione italiana di altissimo livello, con grande attenzione alla professionalità e alla passione. Luca, in brigata, ha lavorato su piatti innovativi a base di botaniche, tra cui la particolare varietà 213141, prodotta nell’orto di Piazza Duomo (foto allegata), mentre Simona si è occupata della gestione della sala.

Da domani a domenica 13 luglio Luca e Simona saranno protagonisti dell’evento internazionale “Chef Sotto il Portico” a Portico di Romagna (FC), dove solo due chef italiani si confronteranno con colleghi provenienti da tutto il mondo, dal Messico all’Islanda. Venerdì 11 luglio sarà dedicato alla cena di gala presso il ristorante Al Vecchio Portico, mentre nel weekend lo chef e la sommelier proporranno una loro specialità nello spazio street food: il “Da Rimini a Portico”, un risotto alla camomilla con sgombro, midollo e ciliegie fermentate.

Il 31 agosto saranno a Galeata, ospiti dell’Associazione Tempi di Recupero, per una giornata dedicata allo street food e al tema del riutilizzo consapevole delle materie prime in cucina, con la partecipazione di sette chef italiani.

Infine, il 14 settembre, a Villa Spalletti Trivelli, Luca parteciperà a BITE 2025, evento che unisce alta cucina, vino e musica. Qui presenterà una sua creazione esclusiva: Linguina Barilla trafilata al bronzo con estratto di canocchie, panna acida, limone fermentato e olio di prezzemolo, in un contesto che vedrà coinvolti 30 chef, alcuni stellati Michelin, e professionisti del vino e mixology d’autore.

“Mi piacerebbe vedere a Rimini una maggiore valorizzazione dei locali che propongono una cucina di qualità, accostandoli alle iniziative già consolidate su vino e olio – riflette Chef Racis – sarebbe un ottimo modo per promuovere la città come destinazione gourmet. Auspico che questo desiderio si trasformi presto in realtà.”