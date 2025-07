Rimini. L’attività della Centrale Radio Operativa della Polizia Locale nell’ultimo anno e i numeri della videosorveglianza

La Centrale Radio Operativa della Polizia Locale ha registrato nei primi diciotto mesi di attività risultati significativi nel controllo e nella sicurezza del territorio. I dati aggiornati a oggi, che analizzano esattamente un anno di operatività (dal 16 luglio 2024 ad oggi), evidenziano oltre 2 milioni e 890 mila ore di video registrate dal sistema di video sorveglianza cittadina e più di 35 milioni di transiti veicolari monitorati attraverso i sistemi di controllo automatico. Le forze dell’ordine hanno beneficiato del supporto tecnologico con 287 richieste di accesso ai dati, tra esportazioni video e controlli sui transiti veicolari. Il sistema si avvale attualmente di 331 telecamere operative 24 ore su 24 e di 14 siti di lettura targhe per il controllo dei transiti veicolari attraverso il Targa System.

L’infrastruttura tecnologica della Centrale rappresenta un elemento di innovazione significativa nel panorama della sicurezza urbana. Il sistema integrato di video sorveglianza opera ininterrottamente garantendo una copertura completa del territorio, mentre i dispositivi OCR consentono il monitoraggio automatico dei flussi veicolari. È prevista un’ulteriore implementazione del sistema con l’attivazione di 30 varchi OCR entro il 2025, che amplierà notevolmente le capacità di controllo degli accessi. La gestione delle comunicazioni avviene attraverso un centralino innovativo interfacciato direttamente con il software di controllo degli interventi, permettendo un coordinamento più efficace delle operazioni sul territorio.

Il funzionamento della Centrale Radio Operativa segue un calendario operativo articolato che tiene conto delle diverse esigenze del territorio durante l’anno. La presenza degli operatori è garantita 24 ore al giorno da giovedì a domenica nei mesi di luglio e agosto, mentre da settembre a giugno il servizio continuativo viene mantenuto nei weekend. Nei restanti periodi la centrale opera per 18 ore giornaliere, dalle 7:00 all’01:00, assicurando comunque una copertura estesa delle ore di maggiore attività. Le registrazioni avvengono comunque nelle 24 ore della giornata per 365 giorni. Tutte le comunicazioni, sia telefoniche in entrata e in uscita che radio con le pattuglie, vengono sistematicamente registrate per garantire la massima tutela dei soggetti coinvolti e fornire eventuale fonte probatoria in caso di necessità.

L’analisi delle attività svolte negli ultimi dodici mesi conferma l’importanza strategica della struttura nella gestione della sicurezza urbana. La Centrale, negli ultimi 12 mesi di attività, ha coordinato 25.579 interventi sul territorio, gestendo contemporaneamente oltre 106 mila chiamate telefoniche ricevute. Particolare rilievo assume la gestione di 1.232 incidenti rilevati, che ha beneficiato del supporto tecnologico avanzato per la documentazione e l’analisi degli eventi. Il monitoraggio dei transiti veicolari ha registrato 35.976.452 veicolari, di cui 1.577.019 con targa straniera.

La collaborazione con le altre forze dell’ordine si è concretizzata in 176 esportazioni video e 111 esportazioni di dati sui transiti veicolari, confermando il ruolo di supporto tecnologico qualificato che la struttura svolge nell’ambito della sicurezza integrata del territorio.

Il sistema di videosorveglianza comunale attualmente in funzione conta su una rete di 331 telecamere distribuite sul territorio. Di queste, 14 sono telecamere OCR, dispositivi specializzati nella lettura automatica delle targhe veicolari che consentono un controllo avanzato del traffico e della sicurezza stradale.

Nel corso del 2025 è prevista l’implementazione di ulteriori dispositivi attraverso diversi progetti specifici. L’installazione comprenderà alcune telecamere panoramiche a 360° in Piazza Ferrari nell’ambito del progetto “Borgo Marina Si-CURA”, altre di tipo tradizionali per il progetto Borgo Marina e dispositivi OCR per Via dei Mille presso Porta Galliana, nell’ambito del progetto “Centro Sicurezza” finanziato dal Ministero dell’Interno. Il progetto “TransitOK” prevede poi altre installazione di telecamere e dispositivi OCR lungo la SS16, mentre sarà coperta anche la zona, con telecamera panoramica a 360° e dispositivo OCR, della rotatoria Montescudo. Completano il programma 2025 le telecamere del Parco Don Tonino Bello e l’attivazione di quelle già installate presso la nuova piscina comunale, oltre a quelle di tipo panoramico a 360° previste per Piazzale Carso.

Negli anni successivi al 2025, l’amministrazione prevede un’ulteriore espansione del sistema di videosorveglianza, in cui saranno interessate diverse aree del territorio, con particolare attenzione alle zone periferiche e di collegamento con il centro urbano.

Il sistema di videosorveglianza si arricchisce inoltre della collaborazione con l’infrastruttura Metromare. Le 65 telecamere già operative nelle stazioni del territorio riminese, attualmente gestite da PMR e START Romagna, sono oggetto di un progetto di condivisione che consentirà alla centrale operativa della Polizia Locale di accedere ai flussi video. Questa integrazione permetterà di mettere a disposizione di tutte le Forze dell’Ordine le immagini provenienti dall’intero sistema di trasporto rapido costiero, rafforzando ulteriormente la rete di sicurezza urbana attraverso una maggiore coordinazione tra i diversi soggetti operanti sul territorio.

“La Centrale Radio Operativa – precisa l’assessore all sicurezza Juri Magrini – realizzata alla fine del 2023 con un investimento di oltre 200 mila euro per le sole infrastrutture, rappresenta un punto di riferimento strategico per la sicurezza del nostro territorio. Questa struttura tecnologicamente all’avanguardia ci ha consentito di fare un ulteriore balzo in avanti nelle attività di coordinamento e monitoraggio della viabilità, presidiando i punti che richiedono il maggiore controllo sul territorio. La corposa attività svolta in questi mesi dimostra come la centrale sia diventata uno strumento fondamentale per contrastare i complessi e variegati fenomeni della sicurezza urbana, sempre nell’ottica orientata al cittadino e valorizzando la conoscenza della realtà locale. Un punto di riferimento non colo per il Corpo di Polizia Locale ma per tutte le Forze dell’Ordine che operano sul nostro territorio. L’obiettivo è fornire al personale i migliori strumenti per realizzare al meglio il loro fondamentale e difficile lavoro, garantendo al contempo la tutela della privacy delle persone e un servizio sempre più efficace per la comunità”.

Comune di Rimini