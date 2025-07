Rimini, la “Vecchia Pescheria” si accende con “Onda Indie Social Festival”: da domani quattro serate di musica indipendente e cultura

Il cuore pulsante del centro storico di Rimini si prepara a vivere un’esplosione di musica e arte con il debutto domani, mercoledì 30 luglio, di “Onda Indie Social Festival 2025”. Questa nuova iniziativa, inserita nel programma della Rimini Shopping Night, animerà per quattro serate consecutive l’area della Vecchia Pescheria, trasformandola in un vivace polo culturale e musicale.

L’evento, curato da Risuona Rimini e coordinato con il supporto comunicativo di Cna Rimini, mette al centro la scena indie nazionale e locale, offrendo un palinsesto che alterna band emergenti e gruppi affermati. A impreziosire il festival, due mostre ospitate negli spazi della Pescheria che arricchiscono ulteriormente l’offerta artistica, favorendo un’esperienza culturale continuativa e accessibile a tutti.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio – culturali, artistiche e di volontariato – e gode del patrocinio del Comune di Rimini, del contributo di RivieraBanca e della sinergia con cinque attività commerciali che animano la zona: Al Qui, El Cantinero, Eva Garden, Il Malandrino e La Guinguette. Un esempio di lavoro di squadra volto a rilanciare la Vecchia Pescheria come fulcro di rigenerazione culturale e sociale, capace di restituire al centro storico un’identità contemporanea e condivisa.

Ogni mercoledì di questa breve rassegna propone un mix di concerti, incontri, parole e immagini, volti a raccontare una Rimini vibrante di creatività e spirito comunitario. Le serate, completamente no-profit e a ingresso libero, vedranno alternarsi sul palco due artisti o band per una durata complessiva di circa tre ore.

Elena Zanni, presidente di Cna Rimini, ha sottolineato l’importanza di valorizzare i contenuti culturali per caratterizzare gli spazi urbani, definendo il festival come un ulteriore passo verso la creazione di un luogo aperto e partecipato. L’assessore alle Attività Economiche Juri Magrini ha evidenziato il valore aggiunto della cultura per animare il centro storico, riconoscendo il contributo fondamentale delle realtà coinvolte nella manifestazione.

In questo modo, la Vecchia Pescheria si trasforma da semplice punto di ritrovo a vivace centro di produzione artistica, offrendo a residenti e visitatori un’occasione per scoprire e vivere la musica indipendente in un contesto che unisce tradizione e innovazione.