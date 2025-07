Rimini, la Guardia di Finanza rafforza il controllo del mare con una nuova vedetta ultraveloce

Rafforzare la sorveglianza costiera con mezzi all’avanguardia: è questa la missione della nuova vedetta “V.852” entrata in servizio presso la Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini. La moderna imbarcazione, giunta definitivamente in città, rappresenta un tassello strategico nel programma nazionale di potenziamento della flotta navale, promosso dall’Ufficio Navale del Corpo.

Realizzata dal cantiere “FB Design” di Annone Brianza, la vedetta appartiene alla classe V800, una serie di unità progettate per offrire performance elevate e affidabilità in condizioni marine complesse. La “V.852” può raggiungere una velocità di circa 50 nodi e si distingue per l’alta tenuta al mare, oltre che per le moderne dotazioni tecnico-nautiche che ne esaltano le capacità operative.

Con questa nuova unità, la Guardia di Finanza rafforza la propria presenza e la propria funzione di polizia del mare lungo la costa romagnola, incrementando la capacità di presidio, controllo e intervento su tutto il litorale. La nuova vedetta, inoltre, si caratterizza per una livrea dal design innovativo, pensata per garantire grande visibilità e riconoscibilità anche a distanza.

Giovedì 3 luglio, la consegna ufficiale dell’imbarcazione è stata accompagnata da una cerimonia benedizione tenutasi a Rimini. Il rito, riservato e partecipato dal personale della Guardia di Finanza, è stato officiato da don Marco Giordano, cappellano militare del Comando Regionale Emilia-Romagna, alla presenza del Reparto Operativo Aeronavale e del Comando Provinciale.

La nuova vedetta riminese va ad affiancarsi alla gemella già operativa presso la Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna, contribuendo così ad elevare ulteriormente il livello di sicurezza marittima lungo tutta la fascia adriatica della regione.

Con l’entrata in servizio della “V.852”, il presidio della Guardia di Finanza si dota di un mezzo ad alte prestazioni per garantire un controllo ancora più efficace delle acque territoriali, in linea con gli obiettivi di modernizzazione e rafforzamento della flotta fissati a livello nazionale.