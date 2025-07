Rimini. Issr Marvelli: Quinta Serata al Colle con il film “Il maestro che promise il mare”, giovedì 31 luglio alle 21

Giovedì 31 luglio alle 21 nel giardino dell’Issr Marvelli (in caso di maltempo al Seminario o nell’Aula Magna dell’Istituto). Ingresso libero

Rimini, 30 luglio 2025

Ancora un film di altissimo livello, scelto con cura grazie alla collaborazione con gli esperti di Notorius Rimini Cineclub e Cinema Tiberio.

Giovedì 31 luglio alle 21 in programma la proiezione de “Il maestro che promise il mare”, un film del 2023 con la regia di Patricia Font.

Un film intenso e commovente che intreccia memoria, educazione e impegno civile. La storia si ispira alla vita reale di Antoni Benaiges, giovane maestro catalano che, nel 1935, in un piccolo villaggio rurale della Spagna, rivoluziona la didattica con metodi pedagogici innovativi e profondamente umani. Con pochi mezzi ma grande entusiasmo, promette ai suoi alunni – bambini che non hanno mai lasciato il paese – di portarli un giorno a vedere il mare. Parallelamente, nel presente, Arianna, una donna del 2010, intraprende una ricerca personale per scoprire le tracce del bisnonno scomparso durante la Guerra Civile Spagnola, e finirà per imbattersi nella storia dimenticata del maestro Benaiges. Il film è un toccante tributo alla libertà di pensiero, al potere dell’insegnamento e al sogno condiviso di un futuro migliore. Un’opera sulla memoria e sull’eredità etica che attraversa le generazioni.

Ingresso libero, con ritrovo nel giardino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose A. Marvelli in via Covignano 265 (o, in caso di maltempo, nell’Aula Magna dell’Istituto o in Seminario sempre allo stesso indirizzo).

Si tratta della penultima serata della rassegna “Serate al Colle”: un ciclo di sei appuntamenti pensati come un percorso unitario, dove parola, immagine e suono si intrecciano per raccontare la dimensione umana e spirituale dell’esistenza.

Dopo le prime cinque serate con spettacoli, cineforum e incontri, in programma un grande evento conclusivo, il prossimo giovedì 7 agosto, in prossimità della magica notte di San Lorenzo.

Per consultare il programma completo: https://www.issrmarvelli.it/serate-al-colle-tra-cinema-storie-e-stelle/

La rassegna è promossa dall’associazione di promozione sociale Roveto Ardente, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, la Biblioteca diocesana “Emilio Biancheri”, il Servizio diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, il Cinema Tiberio, l’Associazione di promozione sociale Notorius Rimini Cineclub, il Cartoon Club – Festival internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games.

