Rimini, infedeltà d’estate: la città entra nella top 10 dei tradimenti italiani secondo Ashley Madison

Tra sole, mare e serate spensierate, Rimini si guadagna un posto nella classifica nazionale delle città italiane con più alto tasso di tradimenti estivi. Secondo l’ultima indagine 2025 condotta dalla piattaforma Ashley Madison – specializzata in incontri extraconiugali – la città romagnola si piazza al decimo posto in una classifica che riflette tendenze e cambiamenti nei comportamenti affettivo-sessuali degli italiani durante l’estate.

Una mappa aggiornata dell’infedeltà estiva

La graduatoria, pubblicata oggi, racconta di un’Italia dove l’estate diventa stagione fertile per l’infedeltà. In vetta alla classifica si conferma Vicenza, seguita da una sorprendente Sassari, che avanza di dodici posizioni rispetto allo scorso anno e conquista la medaglia d’argento, segnando anche il debutto della Sardegna sul podio. Al terzo posto c’è Padova, che lo scorso anno era in decima posizione.

L’Emilia-Romagna, dal canto suo, si distingue con ben tre città presenti nella top 20: Bologna sale alla settima posizione (+6 rispetto al 2024), Rimini entra direttamente in decima posizione, mentre Modena si colloca al quattordicesimo posto. Segno evidente di una regione sempre più coinvolta nei cambiamenti legati alla sfera affettiva e sessuale.

Psicologi: “Relazioni sempre più fluide e personalizzate”

A spiegare le dinamiche alla base di questi mutamenti è la psicologa e psicoterapeuta Marta Giuliani, socia fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia. Secondo la sua analisi, l’erosione di vecchi tabù e una maggiore consapevolezza individuale starebbero ridefinendo i confini della relazione tradizionale. A influenzare il fenomeno, inoltre, sarebbe la crescente mobilità lavorativa e universitaria che trasforma molte province in veri e propri snodi culturali.

Da qui l’idea che anche città non metropolitane, come Rimini, siano oggi più esposte – o più aperte – a modelli relazionali alternativi, che spaziano dal poliamore alla non-monogamia consensuale.

Rimini e la nuova geografia dei sentimenti

La presenza di Rimini tra le prime dieci città “più infedeli d’Italia” secondo Ashley Madison, riflette dunque un cambiamento culturale più ampio. In un’Italia sempre più sfaccettata sul piano affettivo, l’amore si sgancia dai canoni del passato e segue strade meno prevedibili.

Non si tratta più solo di tradimenti nel senso classico, ma dell’affermarsi di stili di vita diversi, spesso condivisi e consapevoli, che riscrivono la mappa della fedeltà. E Rimini, da sempre crocevia di turisti, giovani e nuove tendenze, si inserisce appieno in questo scenario in evoluzione.