Rimini, indiscrezioni dai fan: la “data zero”, il primo concerto, del Tour 2026 di Vasco Rossi potrebbe essere in Riviera

Non è un annuncio ufficiale, ma un’indiscrezione che ha già acceso la curiosità dei fan: secondo quanto riportato dalla pagina Facebook “I fratelli di Vasco”, il prossimo anno soundcheck e data zero del tour di Vasco Rossi potrebbero svolgersi a Rimini. Le date non sono ancora state comunicate e, al momento, non ci sono conferme dallo staff del cantante.

L’uscita discografica di novembre

Sempre secondo quanto riportato, Vasco avrebbe anticipato al fan club di Castellaneta l’uscita di “Vasco Live 025: The Essential”, in arrivo il 14 novembre 2025. Si tratta di una raccolta di 22 brani estratti dall’ultimo tour, con una particolarità inedita: per la prima volta non sarà inclusa Albachiara. Il disco si dovrebbe chiudere con Se ti potessi dire ed uscire solo in versione CD, vinile e digitale, senza DVD o Blu-ray.

Che cos’è la “data zero”

Nel mondo dei concerti, la data zero è la serata di prova generale di un tour: un concerto vero e proprio, spesso aperto al pubblico, in cui vengono messe alla prova la scaletta, le scenografie, gli effetti speciali e l’equilibrio sonoro. È quindi un’anteprima assoluta, che i fan vivono come un momento privilegiato.

Il soundcheck-evento

Il soundcheck, invece, è la classica prova audio che precede ogni live, indispensabile per regolare strumenti e impianti. Quando viene aperto a un numero limitato di fan, si trasforma in un mini-evento esclusivo, con un’atmosfera più intima e ravvicinata rispetto al concerto.

Per ora, dunque, Rimini è solo sullo sfondo delle voci di corridoio riportate da un gruppo di fan: sarà necessario attendere le comunicazioni ufficiali di Vasco e del suo staff per sapere davvero quale città ospiterà l’avvio del tour 2026.