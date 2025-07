Rimini. Incendio in ex hotel a Bellariva: intervento dei vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 luglio, in un edificio dismesso in via Fano, a Bellariva. La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 14, segnalando le fiamme che avevano già coinvolto diversi ambienti della struttura. Sul posto sono intervenuti dieci vigili del fuoco con tre mezzi, impegnati a contenere il rogo e a valutare i danni.

Le fiamme hanno prodotto un’intensa colonna di fumo nero, rendendo necessaria un’attenta opera di spegnimento e di messa in sicurezza. L’incendio ha causato danni ingenti all’immobile, con diversi locali completamente bruciati e un solaio parzialmente compromesso. I vigili del fuoco sono ancora sul luogo per accertare le cause dell’incendio, che si pensa possa essere collegato all’occupazione abusiva dello stabile da parte di alcune persone nelle ultime settimane.