Rimini in Comune: assemblea pubblica. “La stagione balneare riminese è finita? Quali problemi restano?”; venerdì 26 settembre ore 20,30

Il gruppo politico di Rimini in Comune è lieto di invitare la cittadinanza ad una assemblea pubblica che si terrà venerdì 26 settembre alle ore 20.30 in via G.Pintor 7/B (davanti all’ospedale Infermi di Rimini). I referenti fanno sapere che, dopo diversi mesi di incontri per riorganizzarsi internamente, la serata del 26 settembre rappresenterà l’avvio di una rassegna di appuntamenti pubblici, di approfondimento e di dibattito assieme a relatori d’eccezione.

Stavolta tocca all’avvocato Roberto Biagini, presidente del Coordinamento Nazionale Mare Libero, Maurizio Bardeggia, esperto marinaio di salvataggio nonché cofondatore della Cooperativa OndaAnomala Onlus e Stefano Lucchi, in rappresentanza della Cooperativa USICONS di Rimini.

A fare gli onori di casa, per introdurre questo primo appuntamento ed illustrare il rinnovato progetto politico di Rimini in Comune-Diritti a Sinistra, sarà Savio Galvani, mentre a moderare gli interventi dei relatori e del pubblico, sarà Francesca Macchitella.

“Siamo arrivati a fine settembre, abbiamo sentito la necessità di affrontare un tema attuale, molto discusso ma mai abbastanza chiaro, in particolare, quello della riforma delle concessioni balneari e della Direttiva europea Bolkestein che porta con sé ricadute importanti nelle vite dei riminesi. Grazie all’ampia competenza dei due relatori, cercheremo di capire meglio quali problemi restano dopo questa stagione balneare; parleremo di piano spiaggia, di sviluppo della costa, di spiagge libere e di servizio di salvamento, cercando di delineare sia criticità che proposte concrete da avanzare all’attuale amministrazione comunale.

È nostra intenzione promuovere, a breve, altre occasioni di confronto, su temi fondamentali per Rimini quali i Servizi, dalla Salute alla tutela dell’Ambiente, dalla Partecipazione attiva dei giovani al miglioramento delle condizioni di chi vive nei quartieri periferici della città”.