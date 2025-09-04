Rimini, il sindaco Sadegholvaad conferma: la data zero del tour 2026 di Vasco Rossi sarà in città. Ora è ufficiale: prima metà di giugno

Ora è ufficiale: il nuovo tour 2026 di Vasco Rossi partirà da Rimini con la sua attesissima data zero. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Jamil Sadegholvaad, che sui propri canali social ha scritto: “Vasco, la nostra relazione… continua! Vasco Rossi live a Rimini per la data zero del nuovo tour 2026. Bentornato!”.

La città romagnola si prepara dunque a diventare il palcoscenico nazionale che inaugurerà lo show del rocker di Zocca, un evento che tradizionalmente rappresenta la prova generale del tour: un vero concerto, spesso aperto al pubblico, in cui vengono testate scenografie, scaletta, luci ed effetti speciali prima di portare lo spettacolo in giro per l’Italia.

Per Rimini, già protagonista delle rassegne musicali estive, si tratta di un ritorno a fortissimo impatto mediatico e turistico. Con Vasco e la sua band, la Riviera diventerà ufficialmente la capitale del rock italiano per il debutto della prossima stagione dei concerti, previsto per la prima metà del mese di giugno.

