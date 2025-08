Rimini, il Maggiore Ciro Sannino nuovo comandante del Gruppo Tutela Finanza Pubblica della Guardia di Finanza

Nuovo incarico di rilievo all’interno della Guardia di Finanza di Rimini. Il Maggiore Ciro Sannino ha assunto ieri, martedì 5 agosto, la guida del Gruppo Tutela Finanza Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, rafforzando così l’azione di presidio della legalità economica sul territorio.

Originario di Napoli, il Maggiore Sannino è entrato nel Corpo nel 1992 e vanta una carriera trentennale ricca di esperienze in varie sedi operative. Dopo la formazione presso gli Istituti militari della Guardia di Finanza, ha prestato servizio in realtà complesse come Palermo, Ancona, Arbatax, Agropoli, Cervia e Modena, dove ha comandato il Gruppo Tutela Economia del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

Il suo arrivo a Rimini si inserisce nel quadro delle direttive strategiche del Comando Provinciale, volto a potenziare il contrasto a frodi e illeciti in danno della finanza pubblica. Il Colonnello t.ST Alessandro Coscarelli, Comandante Provinciale, ha accolto personalmente il nuovo ufficiale, insieme al Tenente Colonnello Luca Rando, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, formulando i migliori auguri per l’avvio del nuovo incarico.

«L’arrivo del Maggiore Sannino rappresenta un valore aggiunto per il nostro dispositivo operativo – ha dichiarato il Colonnello Coscarelli –. La sua esperienza contribuirà in modo decisivo a rafforzare l’azione di vigilanza e contrasto agli illeciti economici, in linea con la missione del Corpo e nell’interesse del territorio riminese.»

Il Maggiore Sannino sarà chiamato a coordinare un’attività cruciale per la tutela dell’interesse collettivo, vigilando sulla corretta gestione delle risorse pubbliche e contrastando ogni forma di abuso e frode, in sinergia con gli altri reparti e in continuità con l’indirizzo operativo tracciato dal Comando Provinciale.

Con questo nuovo innesto, la Guardia di Finanza di Rimini ribadisce il proprio impegno nella difesa della legalità economico-finanziaria, al servizio delle istituzioni e dei cittadini.