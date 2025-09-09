Rimini, furia in stazione: 50enne rumena aggredisce i militari con una forcina per capelli

Momenti di tensione domenica pomeriggio alla stazione ferroviaria di Rimini, dove una donna di 50 anni, di origini rumene, ha aggredito i militari dell’Esercito con una forcina per capelli. L’episodio, avvenuto davanti a numerosi viaggiatori, ha richiesto l’intervento della polizia ferroviaria per riportare la calma. Secondo quanto riferito, la 50enne ha tentato di colpire i soldati impegnati nei controlli di sicurezza.

“La donna ha cercato di colpire i militari dell’Esercito con una forcina per capelli”, si apprende dai resoconti ufficiali, sottolineando come i militari siano riusciti a immobilizzarla in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Tuttavia, la situazione non si è placata immediatamente: la donna ha continuato a opporre resistenza, “tentando ripetutamente di colpire gli agenti”, come riportato dalle autorità.

Solo l’intervento deciso delle pattuglie ha permesso di sedare l’aggressione. La 50enne è stata arrestata con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Ieri, lunedì 8 settembre, è comparsa davanti al giudice del tribunale di Rimini per il rito direttissimo, dove ha affrontato le accuse relative al suo comportamento.