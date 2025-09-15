Rimini festeggia due nuove centenarie: auguri a Carmela e Dina

L’altro ieri, sabato 13 settembre, la città ha celebrato un doppio traguardo speciale: 100 anni per Carmela D’Agrosa e Dina Balducci, due nuove centenarie riminesi che con le loro storie arricchiscono il patrimonio umano e comunitario del territorio.

Carmela ha festeggiato il secolo di vita al Centro diurno Valloni, insieme ai familiari, agli operatori e al Sindaco Jamil Sadegholvaad, che le ha portato gli auguri della città. Originaria della provincia di Potenza, Carmela si è trasferita a Rimini nel 1951: qui ha lavorato a lungo come cuoca e costruito una grande famiglia, diventando parte integrante della comunità riminese.

Dina ha invece spento le sue cento candeline a San Giuliano Mare, circondata da figli, nipoti e pronipoti. Nata a Talamello, ha vissuto a Campiano di Novafeltria prima di trasferirsi a Rimini, dove ha lavorato come collaboratrice domestica e nei circoli ACLI. Alla sua festa ha partecipato, in rappresentanza del Comune, l’assessora Francesca Mattei.

“Due storie esemplari di dedizione, famiglia e comunità”, ha sottolineato l’amministrazione comunale, “che rendono più ricco il tessuto sociale e umano della città”.