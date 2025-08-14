Rimini, Ferragosto di solidarietà sulla “Spiaggia Libera Tutti”: pranzo in riva al mare per oltre sessanta ospiti

Un Ferragosto all’insegna dell’inclusione e della convivialità quello organizzato dalla “Spiaggia Libera Tutti”, il progetto di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche che ogni estate trasforma un tratto di litorale riminese in un luogo aperto a tutti. Giovedì 14 agosto, oltre sessanta persone si ritroveranno in una grande tavolata all’ombra, direttamente sulla sabbia, per il pranzo solidale “Tutti insieme”.

L’iniziativa offrirà un’occasione di incontro e socializzazione tra gli ospiti della struttura, i visitatori che l’hanno scoperta durante la stagione e dieci volontari impegnati nell’organizzazione. Dopo il momento conviviale, la festa proseguirà con musica dal vivo, giochi e attività di animazione.

La forza della “Spiaggia Libera Tutti” è nella rete di solidarietà che la sostiene: novanta volontari di ogni età – dagli studenti ai dipendenti del Gruppo Teddy, dagli scout alle guide turistiche – affiancano le attività di balneazione, animazione e socializzazione. Particolarmente apprezzate le escursioni in joëlette, che portano i partecipanti dalla spiaggia al centro storico di Rimini per scoprire arte e angoli nascosti. Dopo l’uscita del 13 agosto, le prossime sono fissate per il 18 agosto e il 5 settembre.

Il calendario di eventi proseguirà con “Guitar100 Accordi di Pace” (19 agosto), le prove di parasailing su barche a vela Hansa 303 (22 e 29 agosto) e la celebrazione del centenario di Don Oreste Benzi (5 settembre).

Aperta ogni giorno dalle 7:30 alle 19:30, la spiaggia offre servizi gratuiti come passerelle fino all’acqua, sedie da mare per l’ingresso facilitato, docce calde, gazebo ombreggiati e assistenza personalizzata. Per accedere è necessaria la prenotazione al numero 351.4980236 o sul sito www.spiaggialiberatutti.it.

Il progetto è promosso dal Comune di Rimini nell’ambito dell’iniziativa regionale “In Romagna c’è una vacanza per me” e gestito dalla cooperativa sociale “Amici di Gigi” insieme a Club Nautico di Rimini, RiminiUp, Cooperativa Service Web, Inopera, Cooperativa Bagnini Rimini Sud e The Beach Srl.