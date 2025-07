Rimini. Dire, Mare, Mangiare la tre giorni dedicata all’enogastronomia riminese

Torna Dire, Mare, Mangiare la tre giorni dedicata all’enogastronomia riminese in un intreccio di sapori, storie, benessere e musica. Un evento ideato e promosso dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che, per il secondo anno consecutivo sceglie la cornice suggestiva di Piazzale Kennedy e del Parco del Mare per dar vita a un appuntamento gratuito, inclusivo e aperto a tutti, luogo della sostenibilità, del buon cibo, del buon vino ma anche degli approfondimenti a tema enogastronomia.

Ogni sera per 3 giorni dall’1 al 3 agosto , la Passeggiata DOC propone degustazioni delle migliori etichette delle cantine riminesi, accompagnate da musica dal vivo, street food selezionato, i giochi di una volta per grandi e piccini, e l’inconfondibile atmosfera di una sagra urbana 2.0, allegra e raffinata.

Il cuore gastronomico dell’evento batte nella Food Court, dove a farla da padrone sarà il pescato dell’Adriatico: pesce azzurro, vongole romagnole e le ricette della tradizione marinara reinterpretate dall’Osteria Sociale Il Povero Diavolo, simbolo di inclusione e cucina etica. A fianco, spazio all’olio extravergine d’oliva delle colline riminesi e ad altri prodotti identitari del territorio.

Venerdì sulla terrazza panoramica affacciata sulla spiaggia ad aprire l’edizione 2025 sarà un evento nell’evento: “Rimini Doc. Anima Adriatica”, la cena simposio che unisce vino, mare e narrazione in un’unica serata.

Calici e parole si fonderanno in un’esperienza unica. A fare gli onori di casa saranno Federica Gif e Laura Piazzi (Lalaura di Radio Capital) mentre il protagonista indiscusso sarà Luca Gardini, The Wine Killer, sommelier di fama mondiale ed ambasciatore appassionato del vino riminese.

15 euro per 3 coupon di vino, uno per l’olio ed il bicchiere. Tutte le sere il Centro Fitness Gotha sarà presente con una proposta per gli appassionati del movimento.

Comune di Rimini