Rimini: dal Consiglio Comunale il via libera alla permuta immobiliare sull’ex McDonald’s del Lungomare Tintori

Il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato, nella seduta di martedì 5 agosto, la permuta immobiliare tra il Comune e la società R.E.M.A., con 19 voti favorevoli, 8 contrari e due astenuti. L’accordo prevede la cessione al privato della piena proprietà dell’immobile ex McDonald’s, situato tra Lungomare Tintori e via Beccadelli, in cambio di due aree strategiche per lo sviluppo del Parco del Mare.

Attualmente, l’edificio in questione è per un terzo di proprietà comunale, ottenuto tramite Federalismo demaniale, e per i restanti due terzi della società R.E.M.A. Con la permuta, la società diventa titolare dell’intero immobile, il cui utilizzo resterà legato a funzioni di pubblico esercizio e ristorazione. Questo passaggio è considerato dall’Amministrazione un passo importante per semplificare e accelerare l’iter di riqualificazione dell’edificio.

In cambio, il Comune acquisisce due aree oggi di proprietà di R.E.M.A., entrambe situate lungo la vicina via Paolo e Francesca e ritenute strategiche per potenziare l’accessibilità al Parco del Mare. La prima, più estesa e con accesso da Viale Vespucci, sarà interessata da un progetto di riqualificazione urbana finalizzato a migliorare i servizi per i frequentatori del parco e il collegamento con il viale. La seconda, di circa 300 mq, si trova davanti all’Hotel Waldorf e sarà destinata ad aumentare l’offerta di sosta per motocicli.

Nel corso della stessa seduta, il Consiglio ha ratificato – con 19 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astenuti – le conclusioni della conferenza dei servizi relative al secondo lotto del nuovo centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura. Oltre alla delibera, sono state approvate tutte le tredici controdeduzioni.

Infine, è stato approvato anche il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028, con 18 voti favorevoli e 6 contrari. Il DUP costituisce l’atto di indirizzo attraverso il quale l’Amministrazione definisce gli obiettivi strategici e gestionali, aggiornando le azioni da compiere in linea con il programma di mandato.