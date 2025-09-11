Rimini, conto alla rovescia per Malle Mutór: dal 23 al 26 ottobre la terza edizione sulla spiaggia

La spiaggia di Rimini si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di mototurismo sportivo. Dal 23 al 26 ottobre torna Malle Mutór, manifestazione internazionale che unisce adrenalina, paesaggi spettacolari e passione per le due ruote.

Giunto alla terza edizione, l’evento conferma due tratti distintivi: i 7 chilometri in esclusiva sulla spiaggia, da percorrere in partenza, e il village di Piazzale Boscovich, aperto gratuitamente al pubblico. Un luogo che diventa cuore pulsante della manifestazione con stand, food truck, musica, intrattenimento e la possibilità di assistere da vicino alle fasi salienti della gara.

Per il terzo anno consecutivo, Bridgestone sarà main sponsor, rafforzando la partnership con la rassegna riminese e garantendo ai partecipanti un servizio tecnico esclusivo: il cambio gomme direttamente all’interno del village, per affrontare i percorsi con maggiore sicurezza e prestazioni ottimali.

Durante le giornate del Malle Mutór, i motociclisti attraverseranno scenari che vanno dalla spiaggia di Rimini agli itinerari che abbracciano Emilia-Romagna, Marche e Toscana, tra sterrati e strade immerse nei paesaggi autunnali.

Le iscrizioni restano aperte e rappresentano un’opportunità per piloti esperti e semplici appassionati: prendere parte a un evento che in pochi anni ha trasformato Rimini in punto di riferimento europeo per il mototurismo sportivo, coniugando avventura e territorio.