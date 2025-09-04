Rimini. Concorda una prestazione sessuale con giovane rumena ma poi l’aggredisce per sottrarle i soldi. Arrestato dalla polizia 38enne africano

Nella serata di mercoledì 3 Settembre, la Squadra Volante della Questura di Rimini ha tratto in arresto un uomo di nazionalità Africana di trentotto anni per il reato di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di una giovane donna di nazionalità Rumena.

L’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, che ha prontamente disposto a due equipaggi di Volante di portarsi presso un Residence situato sul lungomare, tra Marina Centro e Bellariva, luogo in cui si erano consumati i fatti.

Giunti sul posto, gli Agenti sono saliti al primo piano dello stabile, dove il corridoio di acceso agli appartamenti risultava completamente ricoperto dalla polvere di un estintore, che l’aggressore aveva usato per tentare di darsi alla fuga; all’interno di uno degli appartamenti del piano, gli operatori di Polizia hanno rinvenuto la vittima la quale riportava un evidente gonfiore all’altezza dello zigomo e presentava difficoltà nella deambulazione per un forte dolore alla schiena. Nell’appartamento c’erano poi gocce di sangue sul pavimento e un coltello da cucina fuori posto.

La donna ha riferito ai poliziotti di aver concordato una prestazione sessuale, che l’uomo aveva pagato in anticipo. Tuttavia, al termine della stessa, l’uomo l’ha colpita con uno schiaffo al volto e successivamente l’ha percossa alla schiena e alle spalle con una pentola; infine ha puntato contro di lei un coltello, minacciando di accoltellarla se lei non le avesse restituito i soldi e asportandole il cellulare.

Udite le urla, i vicini hanno contattato la polizia e sono accorsi in soccorso alla donna, facendo fuggire l’aggressore, ancora scalzo. Uno dei vicini lo ha inseguito, dando poi indicazioni agli agenti di Polizia del luogo in cui questi si trovasse.

Una Volante allora si è portata subito sul luogo indicato, dove ha notato il soggetto descritto che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga, fino a quando è stato raggiunto e bloccato dall’altra Volante giunta in ausilio.

Per i fatti sopra descritti, l’uomo è stato tratto in arresto per rapina aggravata e lesioni, nonché denunciato per il porto di armi od oggetti atti ad offendere e minacce aggravate e tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini in attesa dell’udienza di convalida.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato