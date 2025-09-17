Rimini. Con i lavori nelle ore notturne ha preso il via la fase conclusiva dei lavori sulle rotatorie. Nuovi manti d’asfalto per le rotatorie tra la Statale 16 e la superstrada di San Marino e a Viserbella, tra la Statale 16 e via Verenin Grazia

Con i lavori nelle ore notturne per realizzare i nuovi manti d’asfalto ha preso il via la fase conclusiva dei lavori sulle rotatorie tra la Statale 16 e la superstrada di San Marino e a Viserbella, tra la Statale 16 e via Verenin Grazia.

In questi giorni prenderanno il via gli interventi conclusivi della riqualificazione della Statale 16 che interesseranno principalmente due importanti nodi viari: la rotatoria tra la Statale 16 e la Superstrada 72 di San Marino e la rotatoria a Viserbella, tra la Statale 16 e via Verenin Grazia.

Il primo cantiere riguarda la rotatoria tra la SS16 e la superstrada di San Marino, dove è prevista la realizzazione dei nuovi tappeti di usura del manto stradale in tutta l’area dell’intersezione, compresi i rami di accesso e uscita.

Già da lunedì 15 settembre sono stati attivati alcuni restringimenti a una sola corsia di marcia in prossimità dei rami di ingresso in rotatoria, per consentire i lavori propedeutici alle nuove asfaltature. La fase centrale dei lavori di realizzazione del nuovo tappeto d’asfalto si concentrerà nella notte tra lunedì 22 e martedì 23, quando verrà completamente inibito al traffico l’accesso in tutta la zona interna alla rotatoria, che sarà chiusa in ogni direzione di marcia.

I lavori poi proseguiranno anche nei giorni successivi fino a domenica 5 ottobre, sempre con prevalenza nelle ore notturne, mentre durante le ore diurne si procederà solo con restringimenti a una corsia di marcia. Una limitazione – necessaria per consentire la riqualificazione del manto stradale anche nelle restanti aree della rotatoria – che in questa fase non prevede chiusure totali alla circolazione.

Sono previste infine due ultime fasi di lavorazione che prevedono invece le chiusure dei 2 rami di uscita e ingresso in rotatoria posti sul lato sud (lato Riccione). Chiusure che si susseguiranno una dopo l’altra e sempre solo nelle ore notturne (dalle ore 21 alle 6 del mattino) per consentire la riqualificazione del nuovo manto d’asfalto anche sulle corsie di uscita ed entrata lato Riccione.

Percorsi alternativi nelle ore notturne del 22 settembre

In questa fase i conducenti che devono attraversare la SS16 nelle due direzioni Ravenna e Riccione, dovranno uscire alle precedenti rotatorie poste sulla SS16, ovvero quella con via della Fiera (per chi viaggia con direzione Ravenna-Riccione) e quella con Via Montescudo/Coriano (per chi viaggia con direzione di marcia Riccione-Ravenna). Da lì raggiungere la rotatoria a forma di “8”, per proseguire su via Flaminia Conca o via della Repubblica bypassando così la zona interdetta.

La chiusura temporanea notturna comunque non riguarderà le 3 corsie laterali esterne alla rotonda SS16/SS72, che non si immettono all’interno della rotatoria e che continueranno a garantire, a chi percorre la SS16, la svolta a destra per immettersi: 1) nella statale 72 in direzione San Marino, per chi viene da Ravenna; 2) nella statale 16 in direzione Riccione, per chi viene da San Marino; 3) e in direzione centro città, per i conducenti che provengono da Riccione (in questa circostanza sarà provvisoriamente aperta la corsia che passa davanti al “Centro Cristallo”). I conducenti che percorrono la via della Repubblica non potranno entrare nella statale 16 ma dovranno proseguire su via Euterpe, per connettersi con la SS16 all’altezza di via della Fiera.

Percorsi alternativi chiusure notturne dei 2 rami di uscita e ingresso lato sud (Riccione)

Per i conducenti che devono proseguire verso sud si potrà entrare in rotatoria, ma non uscire in direzione sud verso Riccione. È necessario usare la corsia d’uscita in direzione ‘mare’, che porta su via della Repubblica, per poi arrivare alla rotatoria a forma di “8” e riconnettersi alla Statale 16 tramite via Flaminia Conca. In questa fase resterà chiusa anche la corsia esterna che confina con l’ex tiro a segno, ovvero quella che consente a chi viene da San Marino di procedere in direzione Riccione.

Per chi proviene da Riccione e deve immettersi in rotatoria, si dovrà uscire alla rotonda precedente (vie Montescudo/Coriano) per immettersi in direzione centro città nella via Flaminia Conca. Da lì arrivare alla rotatoria a forma di infinito e riconnettersi così alla rotatoria SS16/SS72, tramite via della Repubblica. In questa fase sarà chiusa la corsia laterale esterna alla rotatoria che confina con il ‘Centro Cristallo’ e consente l’immissione diretta in via della Repubblica.

Partiti i lavori per posare il nuovo manto nell’area all’intersezione tra la statale 16 e via Verenin Grazia

Un secondo intervento sta interessando la nuova rotatoria tra la Statale 16 e via Verenin Grazia, dove a partire da ieri martedì 16 e fino al giorno 19 settembre, sarà realizzata la riqualificazione del nuovo manto d’asfalto in tutta l’area dell’intersezione.

Per questa riqualificazione non sono mai previste chiusure totali della circolazione ma solo restringimenti della carreggiata a un senso di marcia. I lavori verranno eseguiti anche qui esclusivamente nelle ore notturne. In questa fase di lavorazioni, in cui verrà riqualificato il manto d’asfalto usando materiali a bassa emissione sonora, l’ingresso in via Verenin Grazia resterà inibito di notte, ad esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso. Nel frattempo verranno completate le finiture del sottopasso e il verde per concludere i lavori entro il mese di ottobre.

Completamento dei lavori

In entrambi i casi, le date fissate per le asfaltature potrebbero slittare nel caso di condizioni meteo avverse. Dopo i nuovi tappeti d’asfalto si passerà alla conseguente realizzazione della segnaletica orizzontale.

Nei prossimi mesi seguiranno poi gli ultimi interventi che si concentreranno sulle aree verdi delle aree attigue alla rotatoria, dove verrà completata la piantumazione arborea per l’abbellimento delle zone verdi ancora mancanti, concludendo così definitivamente il progetto di riqualificazione dell’importante arteria stradale.

Comune di Rimini