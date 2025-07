Rimini celebra Luigi Ghirri: mercoledì 23 luglio alla Biblioteca Gambalunga la presentazione di “Viaggio in Italia”

Nell’ambito delle iniziative dedicate ai 40 anni del romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli, mercoledì 23 luglio alle ore 21.15, nella corte della Biblioteca Gambalunga si terrà la presentazione di Viaggio in Italia, capolavoro fotografico di Luigi Ghirri, ristampato in facsimile da Quodlibet nel 2024.

L’evento

L’incontro vedrà protagonisti Adele Ghirri, figlia e presidente della Fondazione Luigi Ghirri, e il fotografo Mario Beltrambini, cofondatore di SI FEST, festival di fotografia tra i più importanti in Italia. Sarà l’occasione per raccontare il progetto fotografico e il libro ideato da Ghirri nel 1984, che ha segnato una svolta nella fotografia contemporanea italiana, reimmaginando la via Emilia come simbolo di nuove narrazioni culturali.

Contesto storico e culturale

Negli anni Ottanta, la fotografia di Ghirri e di un gruppo di venti fotografi – tra cui Olivo Barbieri, Gabriele Basilico e Mimmo Jodice – ha rivoluzionato il modo di rappresentare il paesaggio italiano, con un’attenzione particolare alle periferie e ai margini urbani. Questo progetto si intreccia con la narrativa italiana dell’epoca, come testimoniano i legami con il romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli e i testi di Gianni Celati.

Programma sintetico

Data: Mercoledì 23 luglio 2025

Orario: 21.15

Luogo: Corte della Biblioteca Gambalunga, Rimini

Ingresso: Libero

Perché partecipare

L’evento è un’occasione unica per approfondire una stagione culturale fondamentale della fotografia italiana e per scoprire il dialogo tra fotografia e letteratura che ha raccontato l’Italia reale, lontana dai cliché ufficiali.