Rimini celebra i 100 anni di Flora Ricci, tra famiglia e il laboratorio artigianale di paralumi

Lo scorso venerdì a Rimini si è celebrato un traguardo straordinario: i cento anni della signora Flora Ricci, festeggiata da amici, familiari e dalla città intera. Flora, che ha raggiunto questo importante anniversario il 5 giugno, è stata omaggiata anche dal sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha rivolto a lei gli auguri a nome di tutta la comunità riminese.

Conosciuta da molti, Flora ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro e alla famiglia. Per anni ha gestito con passione un laboratorio artigianale di produzione e restauro paralumi in via Venerucci, nel cuore del centro storico di Rimini. Il suo laboratorio è stato un punto di riferimento per appassionati e clienti, che hanno sempre apprezzato la sua maestria, la cura nei dettagli e lo spirito instancabile.

Un secolo di vita e dedizione, celebrato con affetto da chi le vuole bene e da tutta la città.