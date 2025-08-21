Rimini Calcio, al via domani la campagna abbonamenti Serie C: “Ripartiamo da qui”. Tutti i prezzi

Da domani, venerdì 22 agosto, prende il via la campagna abbonamenti del Rimini Football Club per la stagione di Serie C 2025/26, con lo slogan “Ripartiamo da qui”. La società invita tutti i tifosi biancorossi a vivere insieme una nuova stagione al Romeo Neri, all’insegna della passione, dell’orgoglio e del sostegno alla squadra.
Il presidente del Rimini F.C. ha sottolineato che ogni abbonamento rappresenta un gesto d’amore per la maglia e una spinta in più per i ragazzi in campo. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti o rinnovati presso i punti vendita Vivaticket fino alla vigilia della seconda gara casalinga.
Le tariffe della nuova stagione sono le seguenti:
-
Curva Est: 110 € – 95 € ridotto
-
Distinti: 155 € – 140 € ridotto
-
Tribuna Laterale: 190 € – 165 € ridotto
-
Tribuna Centrale: 275 € – 245 € ridotto
-
Tribuna Centralissima: 360 € – 315 € ridotto