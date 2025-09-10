Rimini, Ausl chiarisce: nessun caso di West Nile. Attive le misure preventive contro le zanzare

Preoccupazioni e voci si erano diffuse nelle ultime ore, ma dall’Azienda Usl arriva una presa di posizione netta: a Rimini non sono stati registrati casi di contagio da virus West Nile. Lo conferma in una nota ufficiale la Direzione di Sanità Pubblica, che richiama l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità e risponde all’interrogazione presentata in Consiglio regionale dal consigliere Nicola Marcello.

L’Ausl ribadisce che, ad oggi, nessun paziente in provincia risulta positivo e che neppure i sistemi di sorveglianza veterinaria e ambientale — condotti su cavalli e uccelli selvatici — hanno fatto emergere segnali di circolazione virale.

Prevenzione al primo livello di rischio

In base al Piano regionale di prevenzione e controllo delle arbovirosi 2025, nel territorio riminese restano attualmente in vigore le misure di primo livello, ovvero quelle riferite alla sola presenza della zanzara, vettore potenziale del virus. Non vi è dunque alcuna allerta legata a infezioni accertate, ma si lavora per evitare situazioni di rischio.

Il piano si concentra soprattutto sul contrasto alle larve, con trattamenti larvicidi nelle raccolte d’acqua non eliminabili sia nelle aree pubbliche sia in quelle private. Qui gioca un ruolo decisivo la collaborazione dei cittadini: chi non rispetta le regole comunali sulla gestione delle acque stagnanti rischia infatti di incorrere in sanzioni.

La collaborazione dei cittadini

Un esempio concreto arriva da Riccione, dove i residenti possono ritirare gratuitamente i prodotti anti-larvali nella sede di Geat in via Lombardia. Durante l’estate sono stati organizzati anche punti di distribuzione nei mercati, con l’obiettivo di rafforzare l’adesione delle famiglie alle misure di prevenzione.

Oggi, mercoledì 10 settembre 2025, Rimini resta quindi in una condizione di sorveglianza ordinaria, con interventi mirati ma nessuna emergenza. Il messaggio delle autorità sanitarie è chiaro: il virus non è presente, ma il comportamento responsabile dei cittadini è la prima garanzia perché la situazione resti sotto controllo.