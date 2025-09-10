 Rimini. Aumento delle segnalazioni su maltrattamenti ad animali nei primi otto mesi del 2025

Nei primi otto mesi del 2025 la Polizia Locale di Rimini registra un lieve aumento delle segnalazioni di maltrattamenti degli animali, pari a 134 segnalazioni da gennaio ad agosto. Le segnalazioni riguardano principalmente mancato benessere etologico di animali detenuti da privati (cani, gatti, un pappagallo) e includono anche un decesso di un cane per cause violente, aggressioni di animali (4 cani contro persone e una persona morsa), bivacco e accattonaggio con animali, cani liberi nei parchi e disturbo alla quiete per abbaio. L’estate registra il picco delle segnalazioni.

Sanzioni: 12 amministrative per 2.542,33 euro totali e 3 sequestri amministrativi di cani. Le violazioni più frequenti includono abbandono, mancanza di acqua e condizioni di cura inadeguate, mancata comunicazione del decesso di un cane, mancata iscrizione all’anagrafe canina e cani vaganti senza guinzaglio.