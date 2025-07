Rimini, arrestato un uomo per tentata estorsione e aggressione ai danni della madre

Un uomo di 36 anni di Rimini è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato per tentata estorsione e lesioni ai danni della propria madre. L’intervento delle forze dell’ordine è stato attivato da una chiamata al 112, segnalando una situazione di emergenza presso l’abitazione della donna.

Secondo quanto ricostruito, la vittima aveva rifiutato di consegnare denaro al figlio, che da tempo la tormentava con richieste pressanti. Dopo il rifiuto, l’uomo ha rivolto minacce e ha sferrato un colpo fisico alla madre, provocandole lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

I militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare l’uomo e a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso di Rimini per le cure del caso. A seguito delle indagini, il 36enne è stato condotto in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini.