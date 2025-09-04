Rimini, anche il senatore grillino Croatti a bordo della Flottilla per Gaza: domani manifestazione in piazza Tre Martiri a favore della Palestina

Il viaggio di solidarietà verso Gaza parla anche riminese. Ieri, mercoledì 3 settembre, è arrivata la conferma: tra i quattro parlamentari italiani presenti sulle barche della Global Sumud Flotilla c’è anche Marco Croatti, senatore 5 Stelle originario di Rimini. Insieme a lui, altri tre colleghi – tra Camera ed Europarlamento – hanno scelto di salire a bordo per consegnare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.
L’annuncio della partecipazione dei parlamentari è stato accolto in Emilia-Romagna da un fitto calendario di iniziative. A Rimini, il cuore batterà proprio in centro: domani, giovedì 5 settembre, le associazioni locali si ritroveranno alle 18 in piazza Tre Martiri per una manifestazione a sostegno della missione e contro l’assedio di Gaza.
Un appuntamento che si somma alle mobilitazioni diffuse in regione, ma che per la città rivierasca assume un significato particolare: tra i protagonisti di questo viaggio c’è infatti un rappresentante diretto del territorio. Rimini, chiamata domani in piazza, si prepara così a far sentire la propria voce insieme al suo senatore in mare.