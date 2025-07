Rimini, all’Area Settebello si riflette su ipocrisia e relazioni con Nadia Urbinati e Donato Piegari

Sarà dedicato al tema dell’ipocrisia il nuovo appuntamento del ciclo di incontri culturali Il giardino interiore, in programma venerdì 1° agosto alle ore 18.45 presso l’Area Settebello eventi a7b, in via Roma 70 a Rimini. L’iniziativa è promossa dal Circolo Ermeneutico.

Protagonista della serata sarà Nadia Urbinati, docente di Teoria Politica alla Columbia University, che dialogherà con lo psicologo Donato Piegari sul provocatorio tema: “Ipocrisia. Vizio o virtù?”.

Il confronto partirà da una domanda tanto attuale quanto spiazzante: siamo davvero certi che dire sempre ciò che si pensa migliori la qualità delle relazioni umane e della vita sociale? L’incontro offrirà uno sguardo critico e sfumato sul concetto di ipocrisia, lontano dalla tradizionale accezione negativa. Nella visione proposta, infatti, essa può assumere un ruolo funzionale nella convivenza civile, come strumento di rispetto delle differenze e regolazione sociale, ben distinta dalla menzogna e dalla falsità.

L’ingresso all’evento è libero, e l’incontro si preannuncia come un’occasione per esplorare, da prospettive diverse, i confini morali e psicologici di un comportamento tanto diffuso quanto controverso.