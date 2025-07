Rimini. Albero cade in viale Rimembranze a Bellariva: nessun ferito, danni alle auto

Nel primo pomeriggio di oggi, un grosso albero è caduto in viale Rimembranze a Bellariva, all’altezza dell’incrocio con via Amari. La caduta, probabilmente favorita dalle condizioni della pianta e dal vento, non ha provocato feriti tra le persone presenti. Sono in corso verifiche sui danni causati alle automobili parcheggiate nelle vicinanze.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i rami e il tronco caduto. Durante le operazioni, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico, per poi essere riaperto intorno a metà pomeriggio. Non sono ancora stati comunicati eventuali danni strutturali o altre conseguenze legate all’episodio.