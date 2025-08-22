Rimini, al via da lunedì 25 agosto i lavori notturni di asfaltatura su via Giuliani

Partono lunedì 25 agosto i lavori di riqualificazione del manto stradale di via Giuliani, con cantieri attivi solo nelle ore notturne per ridurre al minimo i disagi alla circolazione diurna. L’intervento fa parte del più ampio piano autunnale di asfaltature, che nei prossimi mesi interesserà altre nove vie cittadine, tutte a carico delle aziende responsabili degli scavi per i sottoservizi.

I lavori interesseranno il tratto tra via Lagomaggio e via Pascoli e saranno operativi fino al 2 settembre. La fase più delicata prevede una chiusura totale di via Settembrini, all’altezza di via Bettelloni, nella sola notte tra lunedì 25 e martedì 26 agosto. Durante le altre notti feriali, il cantiere opererà con restrizioni di carreggiata e regolamentazione del traffico tramite movieri, senza interruzioni totali della viabilità. La segnaletica sarà installata in modo chiaro lungo via Settembrini, con indicazioni dei percorsi alternativi e obbligo di svolta a destra in corrispondenza della chiusura.

Il piano autunnale delle asfaltature prevede, dopo via Giuliani, interventi su altre vie: Sangro, Eritrea (tratto da via Gibuti a via Brava), Tommaseo (tratto da via Giannone a via Campanella), Pagliarani, Argelli, Baroni, via Flaminia Conca (tratto da via Colonna alla rotonda di via Rodriguez), via Tonti e via Torino. Questi lavori rientrano nei cosiddetti “ripristini di II° tempo” e saranno seguiti da un secondo blocco di riqualificazioni entro fine anno e inizio 2026.

Le linee guida comunali prevedono standard elevati in termini di sicurezza, materiali e decoro urbano, con controlli rafforzati per garantire strade riportate a condizioni ottimali e prevenire degrado successivo agli interventi sui sottoservizi.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli, sottolinea: “Gli uffici monitorano costantemente lo stato delle strade, pianificando gli interventi in base alle verifiche tecniche e alle segnalazioni dei cittadini. L’obiettivo è ottimizzare i lavori evitando ripetute chiusure e disagi alla viabilità. Tutte le asfaltature saranno interamente a carico delle aziende responsabili degli scavi, secondo gli accordi con il Comune e le disposizioni del regolamento comunale sull’uso del suolo pubblico.”