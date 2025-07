Rimini, al via “CoRNer on the beach”: giovani protagonisti tra musica, parole e riflessioni sotto l’ombrellone

Tre spiagge, tre date e tre grandi temi: affettività, lavoro e sostenibilità. Parte domani, giovedì 17 luglio, il ciclo di incontri “CoRNer on the beach”, un nuovo format dedicato ai giovani e ai loro bisogni reali, promosso dallo sportello CoRNer – Informagiovani del Comune e del Distretto di Rimini, in collaborazione con RI3 e Clust-ER Turismo Emilia-Romagna.

In riva al mare, tra musica, aperitivi e parole autentiche, il progetto trasforma la spiaggia in un’agorà informale dove ragazze e ragazzi under 35 sono chiamati a confrontarsi, raccontarsi e ascoltarsi su temi fondamentali del presente.

Si parte giovedì 17 luglio al Bagno 27

Primo appuntamento alle 18:00 al Bagno 27, con l’incontro dal titolo “Volevo essere bella, volevo essere un duro”, dedicato a un confronto aperto su affettività, sessualità e salute mentale. Uno spazio di dialogo per abbattere stereotipi e dare voce alle emozioni, senza filtri né giudizi.

Prossimi appuntamenti: 8 e 29 agosto

Il secondo incontro sarà venerdì 8 agosto (ore 18) al Bagno 112 “Almare” di Rivazzurra, dove si parlerà del rapporto tra giovani e lavoro, tra aspettative, precarietà e nuove opportunità.

Gran finale venerdì 29 agosto (ore 17) al Bagno 133 “Giorgio” di Miramare, con un focus su ambiente, sostenibilità e inclusione: un’occasione per riflettere sul futuro del pianeta e su come viverlo in modo consapevole e solidale.

Eventi gratuiti, spazi liberi e partecipazione autentica

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutte e tutti, con l’obiettivo di costruire luoghi di incontro reali, accessibili, dove i giovani siano ascoltati e coinvolti attivamente. Un modo nuovo per affrontare temi seri con linguaggi leggeri ma profondi, in un contesto accogliente e stimolante.

Info e aggiornamenti: www.cornergiovani.it