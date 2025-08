Rimini, agosto all’Area Settebello: musica, teatro, incontri e convivialità per un mese di cultura condivisa

Un’intera estate all’insegna della cultura, della musica e della socialità: è questo lo spirito che animerà l’Area Settebello a7b per tutto il mese di agosto, con un calendario ricco di appuntamenti tra concerti dal vivo, presentazioni editoriali, dj set, serate teatrali e giochi da tavolo all’aperto. Dopo l’apertura ufficiale ieri, giovedì 31 luglio, con la filosofa Nadia Urbinati, da oggi prende il via un programma variegato che proseguirà fino alla fine del mese, mantenendo come filo conduttore il piacere dello stare insieme.

Il primo evento in calendario sarà domenica 3 agosto alle ore 21 con il concerto acustico dell’Unplugged Café Trio, seguito lunedì 4 dalla Game Night curata da The Rainbow Players – APS, che trasformerà l’intera area in un grande spazio ludico a cielo aperto.

Martedì 5 agosto, spazio al teatro con il concerto-spettacolo “Il treno in fondo al mare” di Antonio Ramberti, accompagnato da una band e figuranti. Giovedì 7, l’incontro “Il disegno come pratica di attenzione” con la scrittrice e docente Silvia Bottani darà modo di riflettere sul potere dell’immaginazione, prima del concerto jazz dei Black Coffee, in collaborazione con il Rimini Jazz Club.

Attesissimo il concerto finale del MusicCamp 2025 previsto per sabato 9 agosto, con i giovani musicisti partecipanti al corso di perfezionamento multistilistico. Tra gli appuntamenti principali spiccano anche il ritorno della 7band, diretta da Matteo Mussoni e Andrea Donati, con lo spettacolo “Calma, ora” in programma mercoledì 13 agosto, e il Mosaic Jazz Collective con la loro elegante proposta jazz, giovedì 21 agosto.

Sabato 30 agosto sarà la volta dell’energia rock’n’roll dei Terence Kill, che proporranno un repertorio vibrante tra surf music e colonne sonore cinematografiche.

Accanto alla musica, prosegue il percorso del Circolo Ermeneutico, con incontri dedicati all’esplorazione del rapporto tra parola, immagine, simbolo e società, coinvolgendo studiosi, autori e artisti.

Da non perdere alcune serate speciali, come “Slego (Not) Slego” in programma domenica 24 agosto, un evento che fonde letture, dj set e memoria collettiva, e la singolare chiusura del mese, prevista per domenica 31 agosto a partire dalle ore 8, con Maurizio Maria Taormina. Un viaggio narrativo tra le origini del caffè nella Sicilia del ’700, accompagnato da letture, granite siciliane e brioches.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso l’Area Settebello a7b, in via Roma 70 a Rimini, e saranno a ingresso libero. Una rassegna che punta a unire generazioni e gusti differenti, in un’esperienza culturale accessibile, partecipata e profondamente condivisa.