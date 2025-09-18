Rimini accoglie la 35a edizione del Gran Premio Nuvolari

Rimini si prepara ad accogliere il rombo dei motori d’epoca con la 35a edizione del Gran Premio Nuvolari, l’evento internazionale di regolarità che rende omaggio al leggendario pilota Tazio Nuvolari. Dal 19 al 21 settembre 2025, anche Rimini e la Riviera Romagnola saranno protagoniste di questa spettacolare manifestazione.

Con 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo, l’edizione 2025 promette emozioni uniche su un nuovo percorso di 1.100 km che si snoda tra i paesaggi di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di San Marino. Le “vecchie signore” del XX secolo, gioielli di ingegneria e design, attraverseranno piazze storiche e luoghi d’arte, trasformando il viaggio in una mostra itinerante per appassionati e curiosi.

Programma dell’evento

Le modifiche alla circolazione

Per rendere possibile lo svolgimento della manifestazione, nelle giornate del 19, 20 e 21 settembre e per permettere il passaggio e la sosta delle auto, il Comune di Rimini regolamenta come segue la circolazione in centro storico e sul Lungomare Tintori in corrispondenza della Rotonda del Grand Hotel.

CENTRO STORICO

In particolare nella giornata di sabato 20 settembre, affinché i veicoli partecipanti alla manifestazione possano transitare lungo Corso D’Augusto, nel tratto che va dall’Arco d’Augusto (Largo G. Cesare) a Piazza Tre Martiri, in senso contrario a quello consueto di marcia, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 circa, è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare del Corso d’Augusto, nel tratto suddetto e il divieto di sosta con rimozione coatta. La Piazza Tre Martiri sarà invece chiusa al traffico dalle ore 17.00 alle ore 21.30.

Le vie traverse, lato mare e monte, conducenti a questo tratto di Corso D’Augusto e a Piazza Tre Martiri, diventeranno pertanto ‘strade senza uscita’ su cui sarà consentito il doppio senso di circolazione ai soli veicoli autorizzati (i mezzi dei residenti, veicoli diretti ai passi carrai e i veicoli diretti alle attività ricettive, se autorizzati, veicoli di fornitori delle attività economiche, mezzi di soccorso e di polizia).

Nel tratto interessato del Corso d’Augusto e in piazza Tre Martiri, negli orari di chiusura totale temporanea al traffico veicolare, è consentito unicamente il transito dei mezzi partecipanti alla manifestazione “Gran Premio Nuvolari”, che transiteranno lungo il percorso delimitato da transenne. In particolare, in piazza Tre Martiri il transito pedonale è consentito solo nelle aree esterne all’area interessata dal passaggio della manifestazione e/o dalla sosta dei mezzi partecipanti all’evento.

I mezzi del trasporto pubblico ed il trenino, qualora transitanti all’interno delle aree soggette a chiusura totale temporanea al traffico veicolare, effettueranno temporanee deviazioni di percorso, con l’istituzione di eventuali fermate provvisorie.

ROTONDA DEL GRAND HOTEL (LUCIO BATTISTI)

Dalle ore 18.00 di venerdì 19 settembre alle ore 9.00 di sabato 20 e dalle ore 18.00 del 20 settembre alle ore 9.00 di domenica 21 è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sulla corsia lato monte della Rotonda Grand Hotel.

Comune di Rimini