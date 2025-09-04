Rimini, 97 anni al volante di una minicar elettrica: schianto rocambolesco davanti al bar di Viserba

A 97 anni c’è chi fatica ad indossare le pantofole e chi, invece, decide di mettersi ancora al volante di una minicar elettrica. È quello che è successo ieri mattina, mercoledì 3 settembre, in via Morri a Viserba, dove un arzillo quasi centenario ha improvvisato una manovra finita, suo malgrado, contro un furgone parcheggiato davanti al bar Bellastoria.

L’incidente è avvenuto attorno alle 11: una collisione autonoma, senza vittime né particolari danni a terzi, ma con un effetto scenico che ha lasciato i presenti a bocca aperta. Il furgone, fermo a bordo strada, ha fatto da inconsapevole bersaglio al veicolo elettrico condotto dall’uomo.

La polizia locale è intervenuta subito per i rilievi e per mettere ordine a una vicenda che ha fatto sorridere più di qualcuno tra i testimoni, stupiti di trovare un 97enne ancora impegnato a destreggiarsi nel traffico quotidiano. Le cause dell’impatto restano ancora da chiarire, ma l’episodio ha già conquistato il ruolo di discussione principale al bar: “A quell’età, altro che pensione, qui si fa ancora pratica di parcheggio”.

Rimini si conferma città dalle sorprese infinite, dove persino la routine di un mercoledì mattina può trasformarsi in una cronaca quasi surreale.