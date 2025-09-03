Rimini, 28enne tunisino arrestato per tentato furto e resistenza ai carabinieri

Nella giornata di ieri, sono scattate le manette a Rimini nei confronti di un uomo di 28 anni di origine tunisina. L’episodio è avvenuto in via Mosca, dove il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di introdursi in una proprietà privata scavalcando una recinzione.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato attivato da una telefonata di un cittadino, che aveva segnalato un sospetto tentativo di furto. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno sorpreso il 28enne mentre rovistava all’interno dell’abitazione in cerca di denaro e oggetti di valore.

Il tentativo di fuga del giovane non è andato a buon fine: durante il tentativo di blocco, ha opposto resistenza, aggredendo gli agenti con calci e spintoni. Dopo un breve inseguimento, è stato arrestato e portato in caserma. Questa mattina, l’uomo è stato sottoposto a giudizio per direttissima.