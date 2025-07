Rimini, 17enne cade da un bus diretto in discoteca e finisce in ospedale

Attimi di paura nella notte tra sabato e domenica per un giovane turista in vacanza sulla Riviera. Sabato 26 luglio, intorno alle 23:45, un ragazzo di 17 anni è precipitato dal portellone centrale di un autobus privato in transito a Miramare, all’altezza della rotonda di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Il mezzo stava accompagnando un gruppo di circa ottanta giovanissimi da Rimini verso una discoteca di Riccione.

Secondo quanto finora ricostruito, il ragazzo – classe 2008 – sarebbe caduto all’improvviso dal veicolo in movimento, rovinando sull’asfalto. Le sue condizioni non sono risultate gravi, ma è stato comunque soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale per accertamenti. Le ferite riportate sono state classificate come lievi, principalmente escoriazioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Rimini, incaricati di chiarire la dinamica del fatto. L’attenzione si concentra sul malfunzionamento del portellone centrale del bus, che potrebbe essersi aperto per un guasto tecnico o a causa di un contatto accidentale con la maniglia di emergenza. Fortunatamente, in quel tratto di strada il mezzo viaggiava a velocità contenuta, il che ha probabilmente evitato conseguenze più gravi.

L’episodio ha scosso i passeggeri presenti a bordo, tutti giovani in partenza per una serata di divertimento, interrotta bruscamente dall’accaduto. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e verificare le condizioni di sicurezza del veicolo.