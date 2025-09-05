Rimini. 12 e 13 settembre “Voci per Gaza” – seconda edizione

Venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 ritorna l’evento solidale VOCI PER GAZA, promosso da EducAid, Risuona Rimini e Cooperativa Sociale Cento Fiori in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il patrocinio del Comune di Rimini, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulla catastrofe umanitaria in corso in Palestina e raccogliere fondi a favore degli interventi d’aiuto della Ongriminese a sostegno della popolazione civile con particolare riferimento a bambini, giovani e adulti con disabilità che si trovano ad affrontare condizioni sempre più al limite della sopravvivenza.

La due giorni, ospitata presso la Serra Cento Fiori al parco XXV Aprile di Rimini, prevede un ricco programma di attività a partire dal pomeriggio per proseguire fino a sera con incontri, dj set, musica dal vivo, proposte gastronomiche, degustazioni di vini, laboratori, animazioni per bambini, il tutto con ingresso ad offerta libera.

Già la prima edizione dell’iniziativa, nel settembre scorso, ha avuto un eccezionale riscontro in termini di adesioni da parte dei migliori nomi della scena musicale del territorio, così come di chef, ristoranti, case vinicole e partecipazione di pubblico. La mobilitazione pacifica ha consentito di raccogliere oltre 20.000 euro, utilizzati per distribuire kit alimentari e igienici (pasta, prodotti in scatola, ortaggi freschi – quando reperibili -, acqua potabile, detergenti, assorbenti per donne, biancheria intima e coperte)a cura del team palestinese EducAid dislocato nella Striscia di Gaza che dall’ottobre 2023 non ha mai sospeso l’operatività nonostante l’enorme difficoltà di lavorare in un contesto di emergenza drammatico e continue evacuazioni e trasferimenti di attrezzature e persone in zone “teoricamente” sicure.

Quest’anno la partecipazione si è ulteriormente ampliata e coinvolge anche artisti come Quintorigo & John De Leo, Modena City Ramblers, España Circo Este, Nobraino, Duo Bucolico, il giornalista Gigi Riva, l’attore Fabio Caccioppoli.

Saranno con noi*:

(*elenco in progress e in ordine alfabetico)

Artisti

Cumbia Poder

Devon Miles

Duo Bucolico

Elisa Genghini

España Circo Este

Etta

Filippo Malatesta

Houdini Righini

I Botanici

Loste

Maestro Pellegrini

Massimo Marches

Modena City Ramblers

Nobraino

Quintorigo & John De Leo

Silvia Valtieri

Vintage Violence

Zona Mc + Alfred D + Burla22

Food

Abocar Due Cucine

Agrofficina – Natura & Cucina

Casina del Bosco

Lorenzo Cagnoli “Pasta madre” – Ivan Fantini “Boscost’orto” – Simone Lombardi

Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola

Il Circolino

Il Pescato del Canevone

Il Povero Diavolo Osteria Sociale

La Bomba

Nécessaire Bistrot

Osteria da Oreste

Osteria Io e Simone

Pensione Conca d’Oro

Ristorante Sole

Tiki Taka

“Tocia! cucina e comunità” – Marco Bravetti e Paolo Bissaro

Trattoria San Giovanni

Beverage

Apina Solidale “Beviamoci su” – Fondazione San Giuseppe

Ca’ Perdicchi

I Muretti – Cantina e Agriturismo

Podere dell’Angelo

Podere Vecciano

Società Agricola Delle Selve

Laboratori e animazione

Ateneo dell’Olfatto

Libreria Viale dei Ciliegi 17

Ludobus Scombussolo – Cooperativa Sociale Formula Servizi

Il programma completo della kermesse sarà comunicato a breve sui canali social dei promotori.

L’evento si inserisce nel progetto VOCI DI PACE promosso da EducAid in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Pace 2025 ed organizzato in partnership con Provincia di Rimini; Comuni di Rimini, Riccione, Santarcangelo di Romagna; Ceis – Centro Educativo Italo Svizzero; Il Millepiedi cooperativa sociale; Risuona Rimini; CGIL Rimini; La Community 27 e Gruppo Icaro.

Comune di Rimini