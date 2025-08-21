Riminese sotto la pioggia: maltempo provoca alberi caduti in Valconca, Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Una notte movimentata per i Vigili del fuoco nel Riminese, dove il maltempo ha causato diversi disagi, soprattutto nella zona sud della provincia. La Valconca, da Morciano di Romagna a Saludecio, è stata la più colpita, con numerosi alberi abbattuti lungo le strade e diversi cavi Enel divelti.

Nel corso della notte, i Vigili del fuoco hanno effettuato circa 30 interventi per rimuovere gli ostacoli e garantire la sicurezza della viabilità. Nonostante i danni materiali, non si sono registrate persone coinvolte, e la circolazione stradale è rimasta regolare.

Questa mattina sono previsti gli ultimi sopralluoghi per verificare la situazione e completare le operazioni di messa in sicurezza. L’allerta resta alta e le squadre rimangono operative per monitorare eventuali ulteriori criticità dovute alla persistenza delle precipitazioni.