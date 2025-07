Riccione Women punta in alto: 200 calciatrici, Lulù Oliveira in panchina e tanti nuovi acquisti

Riccione Women, la squadra di calcio femminile di Riccione, sta ripartendo alla grande per il campionato 2025 2026.

Nuova proprietà, nuovo sponsor tecnico (Macron) e soprattutto nuovo presidente, Denys Maiorino, già attivo da tempo nel calcio femminile. «E’ una grande passione per me, quella del calcio femminile», spiega Maiorino (nella foto sulla dx, con gli occhiali). «Vedo ragazze che hanno davvero voglia di fare sport insieme. Ogni squada vuole vincere, ovviamente, ma rispettando ogni regola, divertendosi. E anche il pubblico tifa per la propria squadra, non contro».

La prima squadra di Riccione Women avrà come base lo stadio “Nicoletti”, dove giocherà anche le partite interne, mentre tutto il settore giovanile si allenerà nella struttura di via Arezzo, che a breve verrà rinnovata. Il nome è internazionale, Riccione Women, ed è internazionale anche il nuovo l’allenatore, che è davvero importante. E’ Luís Airton Oliveira Barroso, per tutti Lulù, giocatore amatissimo dai tifosi di Cagliari e Fiorentina, squadre in cui ha militato a metà anni ’90.

E non solo: Riccione Women già oggi conta oltre 200 calciatrici tesserate tra le diverse formazioni. Nella prima squadra, che nel campionato 2025 – 2026 militerà in serie C, giocheranno tante calciatrici importanti con esperienza nei campionati di serie A e B. I nuovi acquisti sono davvero tanti e tutti eccellenti. Ci sono tre nuovi difensori: Germana Gippetto proviene dal Palermo, Weithofer arriva dal San Marino e Balossi viene invece dall’ Atalanta. C’è poi la centrocampista Daleszcyk, che ha giocato con la Pro Palazzolo. Ben 5 poi i nuovi acquisti tra le attaccanti: Corda giocava nel Pavia, Galo nell’Arezzo, Giulia Bonanno nel Palermo, Allegra Rossi nella Sampdoria ed infine Francisca Veiga nel Braga, ovvero nella prestigiosa serie A portoghese. Allegra Rossi ha un grande talento e Veiga nell’ultima stagione è riuscita a segnare ben 26 gol in 28 partite.

«Con questa rosa non possiamo non puntare alla promozione», spiega Denys Maorino, nuovo presidente di Riccione Women. “Ma il nostro scopo è anche quello di avvicinare a questo bellissimo sport tante ragazze, senz’altro ispirate dagli ottimi risultati della nostra Nazionale. Il calcio femminile sta crescendo in tutto il mondo e lo farà anche in Italia».